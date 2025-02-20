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恒生純利升3％ 不良貸款比率達6.12%

【明報專訊】恒生銀行（0011）昨日公布去年全年純利按年升3%至近184億元（見表），勝市場預期。惟去年底不良貸款比率達6.12%，按年升3.29個百分點。恒生銀行行政總裁施穎茵表示，整體貸款有三分之二均有抵押品，抵押水平充足、其餘無擔保貸款當中，逾九成以上屬投資級別。

未有新回購計劃 股價最多跌6.3%

除不良貸款比率上升外，去年淨利息收入下跌近半成，且恒生未公布新一輪回購計劃，均拖累恒生中午公布業績後，股價午後曾最多跌6.3%低見98元，收報100.5元，跌3.92%，成交10.8億元。

對於不良貸款比率上升，施穎茵昨日於業績會中表示，由於長期高息環境，為部分香港商業房地產（CRE）客戶，造成現金流壓力，部分CRE客户要求延遲還款，但有關不良貸款對恒生財務表現沒有顯著影響。她續稱，截至去年底，香港CRE貸款佔恒生貸款總額16%，另不良貸款內的45%有關貸款，為拖欠少於3個月。

恒生去年派息比率為72.88%，較2023年的72.46%略高。惟昨日未有公布新一輪回購計劃，恒生銀行財務總監蘇雪冰指去年每股派息按年升近5%，另去年第三、四季恒生派息金額達83億元，其派息金額為同期純利的98%，將繼續考慮不同方式去回饋股東。截至去年底，貸款按年跌近5%同時，淨利息收益率亦按年收窄0.1個百分點至2.2%，拖累淨利息收入按年跌4.7%至308億元。蘇雪冰稱，貸款需求仍疲弱，去年下半年雖有減息，惟減息步伐緩慢，且未來減息周期存不確定性，令客戶貸款較審慎。

花旗維持「中性」評級 目標價97元

恒生截至去年底流動性覆蓋比率（LCR）為301%，為金管局於2015年銀行業（流動性）規則生效而來的年度歷史新高。蘇雪冰提到，由於貸款需求疲弱，恒生將剩餘的流動資金，主要投放於優質金融資產。對於高LCR，蘇指出恒生去年整體富裕客戶數目按年升15%，內地零售客新開户數目按年大升81%，LCR因應存款增加而上升。施穎茵補充，恒生需要客戶數量及客戶存款健全，才能將業務多元化，以及於財管業務方面有進一步發展，有信心存款增長可帶動更大的業務增長。去年底恒生客戶存款按年增長 860 億元或 7%，達12,670 億元。

施穎茵續指，自去年下半年開始減息後，與包括房地產在內的客戶溝通，其整體反應正面，因可紓緩流動性壓力。另她亦觀察到，市面上於有更大的投資意欲及商業活動，而樓市亦見回穩迹象。

花旗發表報告稱，恒生去年下半年純利81億元，較市場預期高13%，惟沒公布新回購計劃，或令投資者失望，維持「中性」評級及目標價97元。