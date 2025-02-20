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恒指跌32點 成交縮至不足3000億

標籤：經濟

【明報專訊】港股近期成交暢旺，動輒逾3000億元，北水及外資炒家大舉入市推升港元資金需求，金管局周二透過貼現窗拆出55億元，創逾5年高。港股昨在高位整固，恒指早段曾下跌逾320點，其後跌幅收窄，收市僅跌32點。科指更倒升收市。大市成交略減至不足3000億元；北水淨流入雖減半，但仍錄逾百億元淨流入。

金管局拆出55億 創逾5年高

有財資交易員指，近期港元資金有別於一般2月較鬆動的「常態」，流動性較為緊張，相信與港股表現有關。數據顯示，相隔7日後，金管局再次通過貼現窗向銀行投放55億港元流動性，是2019年12月31日年結日後最高。

港元拆息繼續抽高，1個月、1星期HIBOR分別創逾一個月及兩周高位。港元匯價亦轉強，曾見逾1個月高位。

恒指低開199點，跌幅曾擴大至327點，低見22,649點，其後跌幅曾收窄至僅1點，收市跌32點，報22,944點。國指跌12點，報8463點；科指曾瀉2.3%，全日倒升0.6%，報5672點，是2022年1月24日後收市新高。大市成交連續第二日縮減，再減少22%至2625億元，終止連續4日高於3000億元。

重磅科網股回軟 小米逆市再創高

小米（1810）再創新高，全日升2.2%。其他重磅科網股普遍回軟，美團（3690）跌3%，為表現最差科指成分股；阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）及京東（9618）跌逾1%。資金續炒芯片股及AI、智能駕駛概念股，華虹半導體（1347）升23%；中芯（0981）升逾8%。

匯控（0005）績後升逾1%，收市報88.4元，是2011年2月21日後收市新高。恒生（0011）則曾跌最多6.5%，見4個月最大跌幅，收市跌3.92%，為表現最差藍籌。

黃國英資產管理創辦人黃國英表示，大市昨日回吐屬正常，阿里公布業績前，市場有顧忌，一來阿里近期累積升幅不小，二來百度（9888）績後股價跌，而且人民幣偏弱。市場觀望阿里業績，尤其關注其與蘋果公司合作等。不過，昨日個別股份如中芯及小米等升幅勁，市場氣氛仍好，預期升勢仍持續，尤其是科技股。