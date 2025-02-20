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證監虛產路線圖 研准質押孖展融資

標籤：經濟

【明報專訊】證監會發表虛擬資產發展路線圖，列出五大支柱下的12項主要措施，包括擴大持牌虛擬資產交易平台可經營的產品和服務、考慮允許虛擬資產質押及借貸服務，以及提供孖展融資服務等，以加強香港虛擬資產市場的安全性、創新和增長。

新制定的「ASPIRe」路線圖代表五大支柱，分別為連接（Access）、保障（Safeguards）、產品（Products）、基建（Infrastructure）和聯繫（Relationships）。

設場外交易託管新監管框架

路線圖涵蓋虛擬資產場外交易及虛擬資產託管服務的新監管框架，亦將推動虛擬資產產品和服務的擴展，如研究只限專業投者的新代幣上市及衍生產品交易、考慮容許虛擬資產質押及借貸服務、及研究在足夠保障下的孖展融資要求等。

優化交易平台營運 打擊非法活動

其他措施還包括優化虛擬資產交易平台的運營要求，提升保險及賠償框架、釐清投資者參與資格及產品分類；打擊非法活動，如研究支援效率匯報及偵測非法活動的先進工具、加強本地機構合作及提倡跨境合作等。同時會加強投資者教育，如考慮引入金融網紅（finfluencer）的監管框架，提倡負責任溝通等。

考慮引入金融網紅監管框架

證監會行政總裁梁鳳儀表示，現時虛擬資產生態發展不平衡，本港將完成虛擬資產活動的立法；亦會優化營運流程，包括熱錢包、冷錢包規定，並調整託管和保險相關要求等。

路線圖措施未設特定時間表

證監會中介機構部執行董事葉志衡表示，未有為路線圖措施設下特定時間表，因需要讓業界及持份者重新思考，需要多快才能達至這12項倡議。但他指出，相信不會需要很長時間，因市場變化快速，監管機構也需要跟上步伐。

他續稱，路線圖並非終點，而是一幅需要各方共同努力的生動藍圖，以在保障投資者的前提下推動香港實現成為全球創新樞紐的願景。