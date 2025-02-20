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冠君產業去年可分派收入減15%

標籤：經濟

【明報專訊】擁有花園道3號及朗豪坊兩大旗艦項目的冠君產業信託（2778）去年可分派收入跌14.6%至9.58億元；每基金單位分派按年跌15.5%至0.1422元，分派總額按年跌14.6%至8.62億元。集團指分派減少，主要因利息開支增加，物業租金持續向下，令可分派收入減少。

去年租金收益跌逾5%

冠君產業信託行政總裁侯迅指出，據政府數據今年農曆新年訪港旅客入境人數上升，今年1月份受農曆新年帶動，市道暢旺，商場人流提升，但因假期長達5天亦有不少市民外遊，故新年期間表現較新年前遜色。但集團仍然樂觀，認為未來本港在多項盛事及啟德體育園開幕等支持下，加上一簽多行擴大，將會有利市道，對市場審慎樂觀。

冠君去年全年租金收益總額按年跌5.5%至21.85億元，物業經營淨開支按年跌0.4%至3.65億元，物業收益淨額按年跌6.5%至18.2億元。截至去年底資產負債比率23.7%，略高於2023年底為22.8%。

花園道3號朗豪坊寫字樓出租率跌

花園道3號寫字樓截至2024年底出租率為82.6%，較2023年底82.8%微跌。侯迅指出，市場對寫字樓市場展望並非正面，地緣政治、經濟大環境不明朗、供應充裕及需求疲弱等令中環寫字樓市場租金持續受壓及需求放緩。花園道3號租金於2024年底跌至每平方呎87元，2023年底為91.7元。

至於朗豪坊寫字樓，公司表示疫後內地醫療旅遊復蘇步伐較預期慢，令部分美容和醫療租戶縮減了在朗豪坊寫字樓的業務規模。2024年底的朗豪坊寫字樓出租率為87.2%，較2023年底的93.3%再跌6.1個百分點。朗豪坊商場去年底出租率維持在99.3%的高水平，基本租金收入增至4.75億元。