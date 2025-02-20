內地上月一線城市新建住宅售價跌3.4%

1月份一線城市新建商品住宅銷售價格按年則下降3.4%，降幅比去年12月收窄0.4個百分點。其中，北京、廣州和深圳分別下降5.7%、8.4%和5.2%，上海上漲5.6%。

一線城市的二手房方面，1月份一線城市二手住宅銷售價格按月上漲0.1%，漲幅比去年12月回落0.2個百分點。其中，北京、上海和深圳分別上漲0.1%、0.4%和0.4%，廣州下降0.2%。1月份的一線城市二手住宅銷售價格按年下降5.6%，降幅比上月收窄1.1個百分點，其中北京、上海、廣州和深圳分別下降3.8%、2.3%、10%和6.1%。

整體今年1月份，70個大中城市中，一線城市商品住宅銷售價格按月繼續上漲，二三線城市按月則總體略降；一二三線城市同比降幅均持續收窄。

據路透根據國家統計局公布數據測算，1月份70個大中城市新建商品住宅價格指數按年跌幅連續第3個月縮窄至5%；按月則再次持平。經測算，1月70個大中城市中，新建住宅價格指數按月上漲的有24個，去年12月有23個；下跌42個，去年12月有43個；持平的有4個，與去年12月相同。