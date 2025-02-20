特朗普擬徵車半導體藥物關稅 分析：目標非單中國 對亞洲影響尤甚

市場預期在關稅威脅下，中國政府將加大力度推進晶片產業本土化的步伐，本港上市的晶片股昨逆市急升。華虹半導體（1347）股價升逾兩成，晶門半導體（2878）升15%、上海復旦（1385）升逾9%，而中芯國際（0981）升逾8%，首次突破50元大關。

特朗普：在美設廠不會有關稅

韓國晶片供應商三星電子（韓：005930）及SK海力士（韓：000660），昨股價亦分別升3%和4%。韓國媒體指出，韓國去年對美晶片出口，佔整體晶片出口額的7.5%，低於中國內地（32.8%）、香港（18.4%）、台灣（15.2%）和越南（12.7%），且韓國晶片沒有太多替代品，因此半導體關稅為韓國造成的影響不會太大。

美股周二收市後，特朗普被記者問及汽車關稅時表示，細節可能會在4月2日公布，稅率大概是25%。記者進一步追問半導體及藥物的關稅時，特朗普稱，這將會是25%或以上，並且會在一年內大幅上調。不過特朗普表示，希望在新關稅公布前，給企業一些時間作準備，例如「當它們在美國設廠，就不會有關稅」。

彭博社稱，對汽車加徵關稅將對美汽車業帶來重大影響。去年進口美國的800萬輛乘用車及輕型貨車，佔美國整體汽車銷售五成。福士（Volkswagen）及現代汽車等歐亞車廠，它們在美國銷售的汽車相當依賴進口，令它們最受關稅影響。

新關稅或在4月實施

特朗普沒有具體說明關稅措施將針對特定國家，還是適用於所有輸入美國的車輛。新關稅可能會在4月生效的「對等關稅」基礎上實施，任何對美國貨徵收關稅的國家，都將被徵收同等的關稅。法國外貿銀行（Natixis）指出，很明顯，特朗普的貿易戰目標已擴大至中國以外，對亞洲影響尤甚。

野村總合研究所指出，汽車關稅一旦實施，日本實際GDP將在兩年內下降約0.2個百分點。彭博社的數據顯示，最受汽車關稅威脅的國家，還包括韓國和墨西哥，它們對美國的乘用車出口，分別相當於各自GDP的1.8%和2.4%。

在半導體領域，馬來西亞和新加坡是部分最受影響的國家。馬來西亞是第六大半導體出口國，去年半導體出口額達1360億美元。

市場揣測陷入困境的美國晶片大廠英特爾（美：INTC）可能會被分拆，業務可能被台積電和博通（美：AVGO）接收，刺激該股周二急升16%，是2020年3月以來最大單日升幅。

英特爾或分拆 台積電博通接收

彭博社上周報道，台積電曾討論經營英特爾在美國的晶圓廠，並購入該業務的控股權。《華爾街日報》指出，博通與顧問非正式討論收購英特爾的晶片設計及行銷業務。此外，美國私募基金Silver Lake正就收購英特爾的可編程晶片部門Altera的多數股權，進行獨家談判。Evercore分析師指出，若分拆成功，英特爾的估值可達2370億美元。截至周二收市，其市值約1180億美元。

（綜合報道）

[國際金融]