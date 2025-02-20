楊智佳：匯控估值可更高 前景應穩中有升

自從去年11月中旬至今年1月下旬，恒指較長時間於19,000點至20,000點之間徘徊，可以視為欠缺AI概念時恒指的合理範圍。現時AI概念推高了整體港股估值，即使再度回落，低位理應明顯高於20,000點，港股今年內有條件一浪比一浪高。

港股市場的傳統股當中，匯豐控股（0005）的股價表現相當不俗，自從去年8月美國經濟衰退恐慌、股價創下59.75元低位至今，股價已上升了48%。匯控昨日公布了2024年業績，扣除了多項特殊項目之後，業績大概平穩，淨利息收益率由2023年的1.66%下降至1.56%是預期之內，而以每股盈利1.24美元計算，市盈率9倍，股息率達7.6厘，估值不算高。估值上望市盈率10倍不是問題，惟要明顯高於該水平，便要視乎市場如何為環球銀行股定價，今年下半年美國減息預期重臨的話，估值有條件更高。

恒生集中本港市場成主要缺點

環球就業市場狀况尚算良好，未見令經濟情况逆轉之下，匯控定下2025年至2027年平均有形股本回報率15%的目標（2024年14.6%），大抵預期可見將來繼續穩定，然後好好控制成本便能輕微提升回報。匯控向來預測未來是審慎而準度很不錯，綜觀銀行股的前景應是穩中有升。

匯控近半年累積升幅頗多，稍後能否一如美股上市的同業摩根大通（美：JPM）並駕齊驅？至少未來兩季股價變數很少，長情的股東有理由繼續持有，最多只是進入一輪橫行整固，下跌風險偏低。匯控與旗下恒生銀行（0011）近年股價走勢各異，於2020年之前，恒生被視為優質銀行股，惟疫情爆發促使美國祭出無限量化寬鬆，從而引發高通脹，令全球資本市場構成重大影響，恒生命運亦改寫了。

今次恒生業績當中，淨利息收入下跌5%，靠非利息收入按年升26%支撐，令純利輕微上升3%，業績大抵與匯控沒有大分別。不過，恒生績後股價下跌近4%，匯控績後仍上升1.4%，反映投資者持續看淡恒生。恒生一籃子雞蛋全放於經濟前景偏弱的香港市場，是該股主要缺點。即使與匯控的市帳率同樣為1.2倍，看來匯控未來估值將會反超恒生，恒生需要估值呈現一定程度的折讓，才顯得吸引。

大新銀行為低殘股之選

根據中央結算系統（CCASS），首十大持倉券商仍是慢速減持恒生，股價形勢上仍然利淡，要恒生與同業同步，恐怕還需要一段日子，原因是，純本地銀行股估值遠低於恒生的，也大有人在。若要尋找低估值銀行股，大家或許會考慮大新銀行（2356），其市帳率僅0.36倍，市盈率5.6倍，自從去年8月低位至今，股價略為跑贏匯控，當然，匯控穩健性比大新銀行大得多，而大新銀行則是愛好低殘股的選擇。

[楊智佳 還看今朝]