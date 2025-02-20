人工智能成職場新趨勢 年輕精英勇闖香港創科路

香港近年創科發展蓬勃，機會處處，尤其是AI相關領域。今次「AI in Action」主題招聘會將為年輕一代提供超過1,000個職位空缺，包括全端軟體工程師、人工智能及數據科學家、機械及固件工程師、AI策略與產品開發者等。此外，這場招聘會亦是難得的機會，讓求職者與科技界領軍企業和專業人士直接交流，掌握最新的行業趨勢。

由實習生起步 找到創科「樂園」

PJ最初透過科技園公司的實習計劃踏足香港創科生態圈，並因此對科技行業產生更濃厚的興趣。她回憶道：「當初我只是通過學校的資訊而參加科技園的實習計劃，隨後想進一步接觸園區內的人和事，所以在實習結束後，我決定留下來，並申請到HairCoSys展開另一份實習工作。」

PJ的實習經歷涵蓋了不同領域，她曾在科技園公司內參與人才計劃的推廣及管理，從第一身角度感受濃厚的創科氛圍，更透過與各類科技人才互動認識創科的不同面向，其後在HairCoSys則真正發揮了自己的技術專長。她表示：「在HairCoSys，我有機會運用大學所學的技術，並獲得實戰經驗。最重要的是，公司給予了我極大的指導和自由度，這種學習模式讓我能夠真正享受解決問題的過程。」

她形容香港科學園是「創業者的迪士尼樂園」，不同的主題樂園就像這裡擁有不同的科技領域，科學園匯聚了來自不同背景的專業人士，形成了一個充滿活力的創新環境。「這裡的多元性讓人無法停下腳步，總是有新的挑戰和合作機會。」

PJ於上月亦參加了由科技園公司與本地大專院校合辦的年度學界創科盛事Hong Kong Techathon+ 2025，與來自世界各地的隊伍就不同的科技主題競賽，成功贏取獎項。對於有興趣投身科技產業的年輕人，PJ鼓勵大家勇於嘗試：「技術能力固然重要，但最關鍵的是願意學習和適應新環境。最好的方式就是主動與行業內的人交流，透過實習或參與各種科技活動來累積經驗。」

多元文化團隊 激發創意思維

HairCoSys創辦人兼行政總裁黃浩然認為，創科行業需要來自不同背景的人才，不論是修讀數理專科（STEM）或非數理學科，都在推動科技創新的過程中發揮重要作用。他強調：「我們公司曾經聘請來自不同學科的年輕人，這樣的多元化團隊能帶來全新的思維方式，促進公司的突破。」

他認為，科技園公司提供了一個優良的平台，讓企業可以與年輕人才交流，並給予他們成長的機會。「我們透過科技園不僅可以配對到合適的人才，還能夠參與各種培訓和活動，提升企業競爭力。」他補充道。

當談及求職者應具備的特質時，黃浩然認為「好奇心與學習能力」十分重要，「我們最看重的是求職者的學習動力和創新思維，而不僅僅是技術層面上的知識。願意探索與解決問題的人，總能在這個行業找到自己的發展方向。」

產業巨頭與專家分享AI發展大趨勢

科技園公司是次的主題招聘會將邀請NVIDIA資深數據科學家，在專題講座上分享人工智能的最新發展。此外，來自德勤人工智能研究院及《神魔之塔》創辦公司Madhead的專家，將在圓桌討論中探討AI對未來工作的影響。本地AI培育初創亦將舉辦求職技巧及個人品牌塑造工作坊，為求職者改善履歷與提升面試技巧，增強求職競爭力，助力人才趕上AI這輛極速快車。

日期：2025年2月21日（星期五）

時間：上午11時至下午5時

地點：香港科學園10W大樓（金蛋）1-2樓

即上活動網頁了解更多及報名：https://bit.ly/4bfaXXS

Info：HKSTP