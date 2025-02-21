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Hong Kong Techathon+ 2025提供發展機遇
逾1,800名中外創科專才參賽

由香港科技園公司與13所大專院校合辦的年度學界創科盛事「Hong Kong Techathon+ 2025」早前圓滿結束，繼去年起有非本地創科專才參與賽事，今年繼續吸引來自中國內地、美國、馬來西亞、泰國、新加坡、台灣、澳門、澳洲、葡萄牙以及巴西等地的40支隊伍，逾百位非本地創科專才專程來港參賽，令今屆參與人數及隊伍數目均創新高，共吸引超過380隊逾1,800人參賽。南京大學環境學院團隊憑藉「環境DNA精準生物監測與評估」項目，奪得非本地大學組「可持續發展與智慧城市」金獎，他們獲獎後表示，期望為香港提供創新的生物多樣性監測服務，並通過香港邁向國際市場。

Hong Kong Techathon+今年踏入第九屆，香港科技園公司初創企業生態圈培育及發展總監粘清澤表示，賽事旨在建構一個連繫全球的跨院校平台，讓在學人士體驗及了解創業過程，為本地與國際創科專才構建交流平台，亦讓海外創科人才藉此加深對香港創科環境的認識，為日後落戶香港鋪路。他續指出，以往Techathon+主要集中本地院校，去年新加入非本地大學組別後，反應十分熱烈，所以今年決定擴大合作，合作夥伴由去年23個大幅增加至33個，涵蓋本地13間大專院校、美國加州大學聖地牙哥分校、新加坡國立大學、泰國朱拉隆功大學及澳洲昆士蘭大學等的國際知名大學及院校，讓本地與國際間的學界創科人才互相取經交流。

 

直入科技園IDEATION計劃 落實創新想法

是次比賽聚焦四大主題，包括「人工智能和數據科學」、「可持續發展與環境、社會及管治」、「數字經濟」及「智慧城市」，並設有本地大學學生組、本地公開組及非本地組，各組別的三甲隊伍更將直接加入科技園公司的IDEATION計劃，有機會晉身為新一代創科企業家。其中獲得非本地大學組的「可持續發展與智慧城市」金獎的南京大學團隊，研發出「環境DNA精準生物監測與評估」的系統，通過採集水體、土壤、沉積物、空氣中的環境DNA，利用基因檢測與物種資料庫比對，獲得環境中各種生物的組成與數量，藉此了解物種類群現狀與變化趨勢，為紅潮等災害、外來物種入侵、蟲害爆發等提供預警，評估生態修復的成效。

南京大學環境學院副研究員楊江華是團隊成員之一，他表示這次參賽是很好的學習和交流的機會，見到來自世界各地的創業團隊，都有非常好的專案和技術。他表示生物多樣性的研究屬全球性的問題，全球各國均在努力保護生態，因此團隊正在開始探索國際市場。香港擁有國際化的視野和機會，政府也非常扶持技術創新，希望能夠通過今次來到香港，將他們的技術推向國際市場，相信科技園公司可以成為他們連結國際市場的橋樑。

 

葡萄牙遠道而來覓合作機會

另一參賽團隊是來自葡萄牙的大學初創公司IPLEXMED，由University of Minho醫學院與Iberian International Nanotechnology Institute合組而成，開發的創新項目NexaGuard是一款便攜式、實驗室級的「檢測盒子」，能夠在20分鐘內通過痰液樣本，檢測五種最常見引起呼吸道感染的細菌病原體，為臨床醫生及患者提供快速呼吸道感染疾病診斷。團隊現時正計劃與合作醫院和實驗室開展臨床評估，如獲得監管部門批准，預期最快2026年能推出市場。

IPLEXMED行政總裁及聯合創辦人Bruno Almeida表示，香港作為國際創新科技中心，公司將香港視為拓展全球業務的關鍵市場，希望藉參加今次比賽善用本地創科生態圈的優勢，通過與研究中心、大學、醫療機構和科技園公司建立合作夥伴關係，深化與本地醫療科技生態系統的聯繫，並期待聽取專業人士和潛在客戶回饋，進一步完善產品，甚至探索更多共同測試及研發的機會。

 

Info：HKSTP

 