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阿里經調整利潤升6% 美市飈16% CEO：未來3年投資AI雲端 將超過去10年總和

【明報專訊】阿里巴巴（9988）公布，截至去年12月底止第三財季業績，收入按年增長近8%至2801.54 億元（人民幣，下同），勝市場預期的2774億元；經調整（non-GAAP）淨利潤按年增長6.5%至510.66億元，高於預期的461億元。首席執行官吳泳銘表示，集團未來3年在雲端與人工智能（AI）基礎設施的投入將超越過去10年的總和。

業績公布後，阿里巴巴美股（美：BABA）一度大漲15%，高見144.51美元，折合港股約140.5元，較本港收市飈升逾16%。

六大業務板塊中，僅菜鳥集團收入按年微跌。淘寶天貓集團客戶管理收入（CMR）增長9%至1007.9億元，帶動整體收入增長5%至1360.91億元，「88VIP」會員規模約4900萬，按年雙位數增長。阿里國際數字商業集團（AIDC）收入達377.56億元，速賣通宣布在韓國與新世界集團（Shinsegae）合資，營運速賣通韓國和Gmarket。

雲收入增13% 兩年最高

雲業務方面，阿里雲收入增長13%至317.42億元，為兩年以來最高季度增速，單計外部客戶收入增長超11%，符合指引，AI相關產品收入連續6個季度實現三位數增長。

吳泳銘在業績電話會議上指出，AI時代對於基建有明確而巨大的需求，集團將加大投資於雲端與AI基建。他進一步解釋，人工通用智能（AGI）的標準是完成80%以上人類能力，全球生產總值（GDP）約50%為勞動工資支出，若AGI實現，相關產業可能成為全球最大產業，影響現有 GDP結構。此外，無論開源或閉源模型，最終均需依賴雲計算網絡運行與託管，對雲計算企業有利。

新輪投資或影響短期財務表現

對於未來3年資本開支對業務影響，管理層稱這是集團最大規模的雲基建投資期，整體資本開支將保持穩定，但單季度可能因供應鏈與數據中心（IDC）建設周期而有波動。這輪投資將影響短期財務表現，特別是設備折舊與攤銷壓力，但市場需求強勁，預計基礎設施將快速被內外部客戶消化，帶來長期盈利增長。

稱AI技術提升淘寶平台效率

至於集團AI的應用場景，吳泳銘舉例指AI技術可提升淘寶等平台的用戶互動和交易效率，優化購物決策；釘釘引入AI技術後亦可重塑企業內部協同模式，提升工作效率與決策精度。

吳泳銘又表示，目前通義千問的全球衍生模型截至1月底突破9萬個。阿里雲百煉平台中調用通義API的企業和開發者已經超過29萬。集團還會在近期發布基於Qwen2.5-Max的深度推理模型（reasoning model）。

明報記者