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港股回吐367點 摩通籲AI股獲利 大摩看好 調高目標至24000

標籤：經濟

【明報專訊】港股昨由近23,000點顯著回吐，大行對港股高位後向亦見分歧，摩根大通建議投資者短線由「極度超買」的中國人工智能（AI）概念股獲利，但摩根士丹利卻轉軚看好，調高恒指及國指目標23%，恒指年底目標由19,400點上調至24,000點，國指目標由6970點上調至8600點。港股昨在科網股急跌拖累下，恒指最多曾跌逾500點，見逾兩周最大跌幅，收市跌367點，北水亦轉淨沽逾60億元。

摩根士丹利發表報告指出，基於企業自救、提升股東回報行動、地緣政治環境改善，以及中央對民營企業的支持，監管由整頓改為振興等，離岸中資股的股本回報率及估值出現持續的結構性改善，因此將MSCI中國指數評級從「減持」上調至「與市場同步」，年底目標調高22%至77點。

北水淨流出63億 盈富沽最多

報告又稱，中國股市尤其是離岸市場最終會出現結構性改變，故相對於去年9月的反彈，該行今次更確信MSCI中國指數近期表現可持續改善，對中資股的看法從「深度懷疑」轉向更審慎樂觀。

不過，摩通則發表報告認為，在近期股市大漲後，投資者應該降低對「極度超買」的中國AI概念股的倉位，並指阿里巴巴（9988）、阿里健康（0241）、快手（1024）及騰訊（0700）這四隻MSCI中國指數成分股的14日相對強弱指數（RSI）達到甚至超過80，短線技術超賣，但補充該行長遠仍看好AI前景。

花旗就認為，科指的上行空間短期內可能收窄至5%至15%，但指「中國製造2025」主題的概念股可能有追落後的空間，並將恒指今年6月底目標價上調13.3%至23,800點，今年底目標上調11.4%至24,500點。

恒指昨低開227點，其後跌幅擴大，最多跌508點，低見22,436點，收報22,576點，見一周低。國指挫1.7%，收報8322點；科指一度急跌3.6%，見3個月最大跌幅，收市仍跌3%，報5500點。大市成交增加8%至2839億元。北水淨流出63.4億元，終止連續4日流入。淨賣出最多的是盈富基金（2800），淨沽近90億元。

分析：大市急升後需消化屬正常

科網股急挫，快手、美團（3690）跌6%至7%，為表現最差兩隻藍籌；騰訊及阿里跌逾2%。聯想（0992）績前曾升逾4.7%，績後跌最多7.15%，收市跌6.36%，成交急增1.7倍至37億元，是歷來次高成交，僅次於2007年遭基金減持當日。

獨立股評人熊麗萍表示，昨日下跌的都是之前升得多的科網股，認為大市急升後需要消化屬正常，部分資金先行獲利也不出奇，並指要留意個別股份公布業績後股價表現。預期後市仍會續整固，但調整幅度不會太大，市場靜待兩會是否有政策出台，故相信淡友不會太積極，料恒指在22,300點至23,200點上落。