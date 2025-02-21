大行料匯控見「紅底」 摩通看108元最牛

高盛看好今年RoTE達15％

高盛報告指出，去年第四季匯控稅前溢利高於該行預期4%，收入好過預期由銀行業務淨利息收益帶動，而且成本可大致平穩。匯控公布業績指引，未來3年平均有形股本回報率（RoTE）為約15%水平，高於市場預期，主要由今年銀行業務淨利息收益好過預期，成本增長則低於預期推動。

高盛維持「買入」評級，該行指看好匯控今年的RoTE達15％，高於歐洲銀行同業平均，並為香港銀行當中最高，另預期匯控將受益於亞洲財富管理業務增長。該行上調2026年每股盈利預測1%至1.34美元，2027年和2028年亦分別上調4%和8%。

花旗則指出，匯控給予今年業務指引好過市場預期，將帶動市場上調對匯控稅前溢利的共識預期8%。今年RoTE指引可達約15%，較市場預期的14.1%為高，更重要的是明年和2027年也能保持該水平。花旗給予「買入」評級，目標價折合94.2港元。

瑞銀給予「中性」評級，目標價80.46元，該行指匯控今年初以來股價表現強勢，投資者關注匯控在現時股價能否提供優質的長期增長。瑞銀亦關注能否透過增加出售資產，帶來額外潛在資本分配和更進一步簡化架構。