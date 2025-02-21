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聯想上季多賺逾倍 收入增兩成 CEO：受惠AI發展 帶動GPU伺服器增長

【明報專訊】聯想集團（0992）公布截至去年12月底第三季業績，收入按年增長19.6%至187.96億美元，純利增加逾倍至6.93億美元，經調整純利按年升20.4%至4.3億美元（約33.5億港元）。董事長兼行政總裁楊元慶表示，DeepSeek的人工智能（AI）模型發展推動更多邊緣設備採用AI功能，間接帶動對高效運算的需求，從而推動圖形處理器（GPU）伺服器市場增長，有利於集團業務發展。

明報記者 黃志偉

集團期內擴大市場份額令收入按年增兩成，非個人電腦業務目前佔集團總收入的46%。當中，基礎設施方案業務集團（ISG）扭虧為盈，季內賺100.2萬美元，主要受雲端業務擴展帶動。

雲業務帶動ISG虧轉盈

ISG總裁Ashley Gorakhpurwalla指出，集團透過雲端及企業AI業務以實現增長，隨着AI模型運行效率提升，更多邊緣設備將採用AI能力，對相應基礎設施的需求亦隨之增加。例如，集團的Neptune液冷技術可幫助客戶節省高達40%的電力成本，從而降低運營開支，騰出的資源可用於提升AI運算能力或優化企業工作流程。他相信此商業模式使集團利用規模優勢以建立可持續的增長。

設ODM+模式 美關稅影響不大

此外，受高端個人電腦（PC）及智能手機高端機型普及的推動，集團旗下智能設備業務集團（IDG）收入按年增長12%，當中摩托羅拉（Motorola）品牌收入按年錄得雙位數增長。IDG總裁Luca Rossi表示，AI PC最初主要針對高端市場，但目前正逐步向中端及主流市場拓展。儘管初期某些高端設備銷量有限，但透過知識產權創新及大規模研發，最終將使全球用戶受益。整體而言，集團對AI PC的發展前景保持樂觀。

談及美國關稅可能帶來的影響，楊元慶認為，這對集團業務及未來發展影響不大，因為聯想已建立ODM+（原設計製造）商業模式，結合內部製造與外部採購，並在多地設立製造設施。例如，集團近期於沙特阿拉伯建立新廠，能進一步提升市場競爭力及盈利能力。