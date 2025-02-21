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東亞去年業績勝預期 末期息倍增

【明報專訊】東亞銀行（0023）公布去年全年業績，除稅前溢利按年增9.89%至58.4億元，單計下半年按年多賺56.5%至31.1億元，好過市場預期的26.3億元。去年東亞金融工具減值損失按年下跌0.26%至55.93億元，不過針對香港商業地產貸款撥備則由3.88億元增至逾12億元，聯席行政總裁李民橋表示，去年因應數個本港發展商評級被下調而為貸款作出撥備，相關貸款當中有7.5%風險較大。該行將保持審慎，密切監察情况並採取措施降低風險，特別是對於風險較高、商業地產佔比重的貸款。

港商業地產貸款撥備急增

東亞公布每股派發末期息0.38元，按年增1.11倍，全年派息按年上升27%至0.69元，加上業績好過預期，帶動中午公布業績後，下午最多上升5.77%，收市升4.97%報10.56元，創4個月新高。

商業地產貸款84%有抵押

截至去年底，本港商業地產貸款餘額614億元，佔集團貸款總額11.5%，按年降2.2個百分點。總經理兼集團風險總監陳淑佩指出，相關貸款的不良貸款率為6%，今年情况對地產商仍具挑戰，不排除個別會因為資金問題被降級，不過貸款中的84%為有抵押，貸款借貸成數（LTV）為53%，屬相當高的比率，即使出現個別降級情况，撥備水平仍然可控。市場關注新世界發展（0017）信貸情况，她指該公司為其客戶但敞口不大，對東亞沒有特別影響。至於會否再降低商業地產貸款比例，李民橋指地產貸款是重要業務來源，不會着重降低敞口，而是以還款能力高的企業貸款取代高風險貸款，不排除續向地產商提供有抵押貸款。聯席行政總裁李民斌指貸款決定是看公司實力、項目是否可行等因素，「不是樓市跌就什麼都不做，樓市好時不斷追」。

去年東亞減值貸款比率按年上升0.03個百分點至2.72%，香港業務按年降0.01個百分點至3.22%，東亞中國則升0.12個百分點至2.8%。李民斌表示，內地企業貸款質素已大致平穩，現時逐漸消化過去不良貸款，零售貸款如網貸、信用卡不良率則有上升，不過通過風險控制，在去年第四季已見穩定。