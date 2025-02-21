網易上季多賺三成 股息增13%

網易美股盤前低見101.8美元

集團指去年第四季只有遊戲及相關增值服務錄得增長，淨收入佔212億元，按年增長1.5%；智能學習業務有道、網易雲音樂、創新及其他業務分別錄得淨收入13億元、19億元及23億元，按年減9.5%、5.3%及17%。季內毛利潤為163億元，按年減3.3%。營業費用則按年減少15%至85億元。網易美股（美：NTES）昨晚在盤前交易表現受壓，低見101.8美元，折算港股每股約158.4元，與昨日港股收報158.1元相若。

公司在去年12月6日推出《漫威爭鋒》上線後，目前註冊用戶突破4000萬。同時，在另一遊戲《守望先鋒》在2月19日回歸之後，公司擬在市場推出更多新品如《界外狂潮》、《Destiny: Rising》及《漫威秘法狂潮》。

《漫威爭鋒》註冊用戶破4000萬

網易管理層在分析員會議上指出，《漫威爭鋒》去年12月初上線，獲玩家認可及廣泛好評，至今註冊用戶突破4000萬。未來他們後續會投入工作，積極聽取用戶意見，及令遊戲設計更豐富，增加樂趣。他們亦關注海外用戶需求，並會啟動海外版本，希望今年接入海外。他們還擬舉辦電競比賽，及與漫威電影聯動，藉此鞏固用戶群。同時另一遊戲《守望先鋒》回歸，他們冀藉此開拓新市場，並達到新高峰。他們認為同時間兩款遊戲推出，市場有足夠空間容許兩者並存。最近市場關注到其作架構調整，管理層強調，他們會在不同工作去分配資源，研發方面亦會注重生產效率。