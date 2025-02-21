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香港電訊去年多賺1.6%

標籤：經濟

【明報專訊】香港電訊（6823）昨日公布去年全年業績，期內總收益按年升1.2%至347.53億元；純利50.7億元，按年增長1.6%；EBITDA按年增2.6%至137.43億元。每單位末期分派0.4588元，全年合計，每單位分派0.788元，按年增3%。董事總經理許漢卿表示，集團將靈活應對利率及市場變化以改善負債水平，並預期利息支出有進一步下降空間。

每股末期息0.4588元

去年流動通訊業務收益按年增長1.6%至114.84億元，電訊服務收益按年增1.2%至244.5億元。內地企業業務實現收入達10億元的目標，按年增長37%。許漢卿表示，為應對美國新關稅政策，部分內地製造商將生產線遷移至亞洲其他地區，為出海企業提供跨境接駁解決方案，已成為集團內地業務的新增長點。她指集團暫未就內地業務增長訂立下一個3年目標，但相信「翻兩番並非沒有可能的方案」。

流動資金逾202億

集團去年融資成本淨額按年升5%至22.38億元，主要因香港銀行同業拆息上升。財務總裁潘智豪表示，截至去年12月底止債務淨額相對EBITDA比率改善至2.9倍，且集團目前擁有逾26億美元（約202.8億港元）流動資金，其中包括24億美元未提取銀行信貸額。而去年底引入的投資者為集團帶來8.7億美元現金，款項將用作償還今年4月到期5億美元債券，故今年未有即時融資需要。

去年集團包括資本化利息的資本開支按年減2.6%至22.14億元，包括流動通訊業務方面減5％；電訊服務方面減4%，反映其電訊基礎、如5G網絡鋪設大體完成，以及光纖覆蓋範圍已非常廣泛。