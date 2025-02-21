聯儲擬暫停或放緩「縮表」 美債息回落 金價創新高

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，美聯儲可能已接近可以停止QT的水平，但目前還未能確定。高盛指出，會議紀錄內容顯示，美聯儲可能快將放慢縮表，預計美聯儲官員將在3月會議討論放慢縮表，並在5月會議公布相關決定。受暫停或放慢縮表的消息影響，美國國債價格向上，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率回落至4.25厘，美國10年期國債孳息跌至4.52厘。美股三大指數早段下滑。零售銷售巨擘沃爾瑪（美：WMT）對前景的疲弱預測，引發市場對美國經濟前景的擔憂，道指早段跌逾500點。

沃爾瑪料前景疲弱 道指曾跌500點

市場憂慮美國總統特朗普可能會撤回對烏克蘭的支持，地緣政治緊張形勢刺激黃金的避險需求，現貨金昨曾漲至每盎司2954美元，期金升至每盎司2973美元，兩者再刷新歷史高位。高盛本周將今年底的金價目標，上調至每盎司3100美元。

聯儲線人：縮表恐耗盡銀行系統儲備金

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，與債限相關的市場動態，可能會導致美聯儲的儲備金大幅波動。儲備金是銀行業存入美聯儲的存款，而美聯儲的縮表過程，最終將耗盡銀行系統的儲備金，而美聯儲並不確定這過程持續多久。

Timiraos稱，美國財政部對現金餘額的管理，可能會引發貨幣市場波動，從而令美聯儲在判決合適的儲備金水平時面臨挑戰。彭博社指出。美國財政部已用了70%以上的非常措施，以延長其在債限以內的借貸權，並已開始削減票據發行，並減少現金餘額。若美國國會商議提升或擱置債限所需時間愈長，流入金融體系的現金就會愈多，從而掩蓋可能預示何時停止QT的貨幣市場信號。當債限協議達成，銀行在美聯儲存放的額外現金可能迅速減少。

根據會議紀錄，美聯儲官員認為，「考慮暫停或放慢縮表進程，直至債限問題得到解決」可能是適當的。Timiraos表示，美聯儲最終將停止縮表，屆時當局需購買新的美國國債來替代到期債務。會議紀錄顯示，官員在上月會議支持調整買債策略，使美聯儲持有的美國國債期限結構，更接近市場上的美國債務期限分布。

資產負債表已降至6.8萬億美元

美聯儲自2022年中開始縮表，其資產負債表規模已由當時的9萬億美元峰值，降至目前約6.8萬億美元，但仍顯著高於新冠疫情爆發前的4萬億美元水平。美聯儲正密切關注一系列市場流動性指標，不過美聯儲主席鮑威爾直至上周仍表示，在QT方面仍有很長的路。

路透社稱，追蹤美聯儲縮表進度的分析師，尚未考慮到短期內暫停縮表的前景。會議紀錄亦指出，紐約聯儲銀行在1月議息前一項調查顯示，市場參與者普遍預計量化緊縮將持續至今年中。美聯儲對上一次在2019年縮表，曾引發隔夜市場利率急升4倍至10厘，為市場流動性不足響警號，促使美聯儲當時停止縮表。

（綜合報道）

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