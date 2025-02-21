moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

聯儲擬暫停或放緩「縮表」 美債息回落 金價創新高

【明報專訊】美聯儲公布1月會議紀錄顯示，官員對上月維持利率不變的決定感到滿意，對短期內減息的意願不大。值得注意的是，會議紀錄指出，美聯儲官員在1月談論到可能需要暫停或放緩縮減資產負債表，直到美國國會解決債限危機，避免財政部耗盡借款權。會議紀錄指出，在國會提升債限後，銀行系統的準備金（reserves）可能會迅速下降，按照目前資產負債表縮減進度，準備金可能會低於美聯儲認為的適當水平。路透社指出，這可能預示量化緊縮（QT）的結束，可能比許多市場人士預期的更快、更突然。

亞特蘭大聯儲銀行行長博斯蒂克（Raphael Bostic）周三表示，美聯儲可能已接近可以停止QT的水平，但目前還未能確定。高盛指出，會議紀錄內容顯示，美聯儲可能快將放慢縮表，預計美聯儲官員將在3月會議討論放慢縮表，並在5月會議公布相關決定。受暫停或放慢縮表的消息影響，美國國債價格向上，對利率敏感的美國兩年期國債孳息率回落至4.25厘，美國10年期國債孳息跌至4.52厘。美股三大指數早段下滑。零售銷售巨擘沃爾瑪（美：WMT）對前景的疲弱預測，引發市場對美國經濟前景的擔憂，道指早段跌逾500點。

沃爾瑪料前景疲弱 道指曾跌500點

市場憂慮美國總統特朗普可能會撤回對烏克蘭的支持，地緣政治緊張形勢刺激黃金的避險需求，現貨金昨曾漲至每盎司2954美元，期金升至每盎司2973美元，兩者再刷新歷史高位。高盛本周將今年底的金價目標，上調至每盎司3100美元。

聯儲線人：縮表恐耗盡銀行系統儲備金

有「美聯儲線人」之稱的《華爾街日報》記者Nick Timiraos指出，與債限相關的市場動態，可能會導致美聯儲的儲備金大幅波動。儲備金是銀行業存入美聯儲的存款，而美聯儲的縮表過程，最終將耗盡銀行系統的儲備金，而美聯儲並不確定這過程持續多久。

Timiraos稱，美國財政部對現金餘額的管理，可能會引發貨幣市場波動，從而令美聯儲在判決合適的儲備金水平時面臨挑戰。彭博社指出。美國財政部已用了70%以上的非常措施，以延長其在債限以內的借貸權，並已開始削減票據發行，並減少現金餘額。若美國國會商議提升或擱置債限所需時間愈長，流入金融體系的現金就會愈多，從而掩蓋可能預示何時停止QT的貨幣市場信號。當債限協議達成，銀行在美聯儲存放的額外現金可能迅速減少。

根據會議紀錄，美聯儲官員認為，「考慮暫停或放慢縮表進程，直至債限問題得到解決」可能是適當的。Timiraos表示，美聯儲最終將停止縮表，屆時當局需購買新的美國國債來替代到期債務。會議紀錄顯示，官員在上月會議支持調整買債策略，使美聯儲持有的美國國債期限結構，更接近市場上的美國債務期限分布。

資產負債表已降至6.8萬億美元

美聯儲自2022年中開始縮表，其資產負債表規模已由當時的9萬億美元峰值，降至目前約6.8萬億美元，但仍顯著高於新冠疫情爆發前的4萬億美元水平。美聯儲正密切關注一系列市場流動性指標，不過美聯儲主席鮑威爾直至上周仍表示，在QT方面仍有很長的路。

路透社稱，追蹤美聯儲縮表進度的分析師，尚未考慮到短期內暫停縮表的前景。會議紀錄亦指出，紐約聯儲銀行在1月議息前一項調查顯示，市場參與者普遍預計量化緊縮將持續至今年中。美聯儲對上一次在2019年縮表，曾引發隔夜市場利率急升4倍至10厘，為市場流動性不足響警號，促使美聯儲當時停止縮表。

（綜合報道）

[國際金融]