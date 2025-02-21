葉創成：政府債券忠粉 冀《財政預算案》減赤

財政司長陳茂波上月4日出席香港電台《眾言堂》節目就新一份《財政預算案》諮詢公眾，透露預計本財政年度綜合赤字在計及發債所得後少於1000億元，也就是說，較去年2月《財政預算案》預測的481億元高，而且這亦是連續3個財政年度錄得「千億財赤」。

倘能有效減赤 支持政府發債拓北都

由於截至去年3月底上財政年度財政儲備結餘為7346億元，假設本財政年度上述綜合赤字為1000億元的話，今年3月底本財政年度結束時財政儲備結餘料將跌至6346億元，因此若「千億財赤」持續的話，難免會影響筆者等政府債券持有人的信心。

政府要減少財赤的話，離不開開源及節流，均屬艱難的決定，惟筆者真的期望在是次《財政預算案》就此能夠提出具體措施，尤其是在預測下一個財政年度赤字時需要盡量準確，不要再次出現去年2月《財政預算案》預測481億元財赤後，結果出現近千億元財赤的情况。這樣的話，政府日後擬大規模發債發展北部都會區，筆者還是會全家總動員認購支持的。

[葉創成 創富倉]