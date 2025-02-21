葉創成：政府債券忠粉 冀《財政預算案》減赤

【明報專訊】本欄逢兩周見報一次，筆者兩周前在此推介的舜宇光學（2382）至今股價上升逾13%，與期內中資科技股帶動恒指向好的大方向一致。不過，筆者今日不擬推介有何港股可買，原因是作為近年政府每次發售零售債券均全家總動員認購的忠實支持者或俗稱的「忠（實）粉（絲）」，目前最關心的是下周三公布《財政預算案》將有何具體縮減財政赤字措施，下文就此詳細交代。
財政司長陳茂波上月4日出席香港電台《眾言堂》節目就新一份《財政預算案》諮詢公眾，透露預計本財政年度綜合赤字在計及發債所得後少於1000億元，也就是說，較去年2月《財政預算案》預測的481億元高，而且這亦是連續3個財政年度錄得「千億財赤」。
由於截至去年3月底上財政年度財政儲備結餘為7346億元，假設本財政年度上述綜合赤字為1000億元的話，今年3月底本財政年度結束時財政儲備結餘料將跌至6346億元，因此若「千億財赤」持續的話，難免會影響筆者等政府債券持有人的信心。
政府要減少財赤的話，離不開開源及節流，均屬艱難的決定，惟筆者真的期望在是次《財政預算案》就此能夠提出具體措施，尤其是在預測下一個財政年度赤字時需要盡量準確，不要再次出現去年2月《財政預算案》預測481億元財赤後，結果出現近千億元財赤的情况。這樣的話，政府日後擬大規模發債發展北部都會區，筆者還是會全家總動員認購支持的。