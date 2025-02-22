阿里升14%領AI股炒上 港股飈900點 突破23000創3年高 北水轉淨買140億

明報記者

科指昨天更大升6.5%，收報5859點。阿里巴巴單日升14.55%，收報138.5元，見2021年11月19日以來逾4年收市新高，成交額約444億元更創新高。全周計，恒指累升3.79%，國指累升4%，科指更累升約6%，三大指數同步連升6周。

阿里成交444億 佔大市11.2%

大市成交額達3936億元，阿里巴巴一隻已佔11.2%，「ATMX」成交則共約1111億元，佔大市總成交28%。港股投資巨額資金需求下，港元升值幅度擴大，曾高見7.7703元。北水全日淨流入140億元，阿里巴巴為淨買入最多的股份，涉62.5億元。如計及買入及賣出交易，北水交易成交額約1813億元，相對於港股交易額約906.5億元，單計北水已佔大市成交約23%。

重磅科技股騰訊（0700）升6.2%、小米（1810）升5.2%，以及美團（3690）升3.8%，連同阿里巴巴在內，已貢獻恒指升幅572點，佔比達63.6%。其他科技股表現更亮麗，接入DeepSeek人工智能技術的偉仕佳杰（0856）漲40.3%，成港股升幅第三大股份，成交額4.7億元；經營數據中心的新意網（1686）升25.7%，金山雲（3896）升11.9%，兩隻中資電訊股聯通（0762）及中國電信（0728）也分別升15.7%及12.7%。

大行調高阿里目標價 花旗看166元

阿里巴巴獲券商普遍維持「買入」評級，且多家大行調高目標價，當中花旗料見166元（見表），即潛在升幅約19.8%，該行看好阿里雲收入加快增長及盈利改善。高盛則基於業績勝預期，以及高於預期的人工智能資本開支指引，調高該股目標價36.8%，見156元。

分析：支持位上移至22400

第一上海首席策略師葉尚志表示，在人工智能相關股集體爆升下，恒指出現新一波向上突破，初部支持位可以從21,700點上移到22,400點。富途證券高級副總裁朱楨指，此輪升浪主要聚焦於中資科技股，由DeepSeek引爆的範式效應帶動，相信股價重估效應將持續發展。

耀才證券研究部總監植耀輝稱，升市由資金集中炒賣科技股，即使阿里巴巴股價今年以來累升約67%，中芯國際（0981）市盈率達60倍，比台積電的30倍市盈率還高，若果熱潮未冷卻，市場會繼續炒科技概念，如首程控股（0697）昨午公布設機器人公司，即觸發股價升19%。