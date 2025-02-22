美媒指GameStop CEO 增持阿里 持股值78億

報道提及，Cohen於2023年曾私下敦促阿里巴巴加快股票回購計劃，認為其股價被嚴重低估，並希望與該公司建立長期合作關係。另引述消息人士透露，Cohen近期再度與阿里巴巴討論，惟其具體計劃仍不清楚。

貝萊德Appaloosa同增持

另一方面，彭博分析貝萊德新興市場基金的1月持倉變動發現，該基金在中國股票方面增持阿里巴巴ADR（美：BABA）、建設銀行（0939）及比亞迪電子（0285），並大幅減持寧德時代（深：300750）。該基金增持建行5219萬股、紫金礦業（2899）1554萬股、阿里巴巴42萬份、騰訊（0700）ADR39萬份、比亞迪電子26萬股及三一重工（滬：600031） 424萬股；同時減持寧德時代121萬股及新奧能源（2688）180萬股。

近日，除了貝萊德新興市場基金增持阿里巴巴股份外，彭博上周報道指出，對冲基金Appaloosa亦增持阿里巴巴，使其成為基金的重要持股之一。報道指出，據美國證交會（SEC）文件顯示，Appaloosa去年第四季增持阿里巴巴股份，持股按季增加了18%，佔其64億美元投資組合的15.5%。