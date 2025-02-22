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滬深股成交逾兩月來再突破2萬億

【明報專訊】DeepSeek引爆內地及香港科網股重估熱潮，資金湧入港股及內地A股，滬深股市昨日成交金額高達約2.19萬億元（人民幣，下同），為去年12月13日以來再度突破2萬億元水平，且比周四多逾4000億元，其中北向資金成交亦升至約2424.08億元，但由於A股成交金額大增，北向資金佔成交11.06%，較周四回落0.99個百分點。

資金沽債轉股 10年債息兩月高

內地A股指數收漲，其中人工智能及科技概念熱炒，科創50指數漲5.97%，至1094點，創2023年4月26日以來新高，創業板指數升2.51%至2281點，上證綜指升0.85%至3379點，深證成指升1.82%至10991點。銀華基金預期DeepSeek提供新主題，推動投資者重新評估國內人工智能技術潛力。

A股及港股成交暢旺，市場資金顯著趨緊。人民銀行進行1825億元7天期逆回購操作，淨投放840億元，惟上海銀行同業拆息（Shibor）全線向上。隔夜Shibor升1.2點子（1厘等於100點子）至1.931厘，一周及兩周Shibor均升14.7點子，齊見本月18日後高位。此外，10年國債收益率曾升1.5點子，報1.75厘見兩個月新高（見上圖），亦或反映資金從債市流出。另外，港元拆息亦普遍向上，與樓按相關的一個月拆息升0.11點子至4.05946厘，但隔夜拆息反跌15.02點子至3.8381厘。