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渣打信貸減值增5% 港商業地產撥備5800萬

【明報專訊】渣打（2888）昨日中午公布去年業績，第四季除稅前基本溢利10.47億美元，略低於市場預期的10.59億美元，按固定匯率計算大致持平。渣打去年信貸減值按年增5%至5.57億美元，當中為香港商業地產貸款撥備5800萬元，國際業務總裁洪丕正表示，截至去年底該行在香港商業地產貸款既沒有不良貸款，亦僅佔香港和集團貸款總額分別約3%和0.5%，去年相關撥備是審慎的預防措施。

末期息增三成 再15億美元回購

渣打派發每股末期息每股0.28美元，按年增33.33%（見表），並公布15億美元回購，渣打績後下午開市止跌，至收市前急抽以全日高位116元收市，上升4.41%，續創約9年半新高。股價在倫敦續升，截至晚上9時折合港元報116.65港元，較港股收市高0.56%。截至去年底，渣打在香港商業地產貸款的風險敞口26億美元，平均槓桿比率低於40%。渣打香港兼大中華及北亞區行政總裁禤惠儀稱，相關貸款的公司集中度不大，槓桿比率低，亦已做了不少風險管理工作，因此認為風險可控。

渣打去年企業貸款錄1.06億美元信貸減值回撥，去年撥備大部分來自零售業務，按年上升82%至6.44億美元，財富管理及零售銀行業務行政總裁徐仲薇表示，主要來自信用卡和個人貸款的無抵押貸款，高利率環境對部分市場客戶負擔能力有影響，另2023年亦有回撥的單次因素，不過隨着該行轉向富裕市場，預期無擔保貸款將逐漸下降。渣打去年另錄5.88億美元其他減值，大部分為撇銷軟件資產有關，香港兼大中華及北亞區財務總監高維德稱，該項目對資本比率沒影響，不預期今年會再次出現。

渣打去年第四季基本淨利息收入按年上升20%至28.61億美元，淨息差按季升0.17個百分點。市場預期美元利率會在高位維持更長時間，不過渣打未有上調今年經營收入指引，維持增長低於5%至7%。高維德表示渣打在多個市場營運，不只受美元減息影響，以該行貨幣比重和遠期利率曲線計算，平均市場利率今年預期下降75點子，今年淨利息收入增長仍相當有挑戰性。

上季基本淨利息收入增20%

另外，高維德指渣打出售部分零售業務，也會影響淨利息收入，不過銀行更着重平均有形股本回報（RoTE），若有業務回報未達適合水平，便會考慮回收資本。洪丕正指出，去年經營收入增長14%，但風險加權資產（RWA）按年持平，對資本產生相當有幫助，去年底普通股權一級資本比率14.2%，高於13至14%目標範圍，因此可以支持更大額回購。渣打計劃自去年至明年向股東累計回饋至少80億美元，現時已經公布分派49億美元，進展良好。