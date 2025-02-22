黃偉綸：續推動資本市場代幣化技術 陳浩濂稱有銀行擬參與InvestLM 探索生成式AI

財經事務及庫務局副局長陳浩濂在同一場合表示，香港科技大學於去年11月推出「InvestLM」開源大型語言模型（LLM），為香港金融服務業提供免費的運算資源，去探索生成式人工智能（AI）潛能，務求提升和優化他們的營運效率及客戶服務，而「InvestLM」開放至今業界反應積極，亦有銀行表示有意參與。他續指出，科大亦為金融機構於部署內部系統、開發應用程式或網絡界面時，提供顧問及訓練服務。

科大為金融機構提供訓練服務

數碼港主席陳細明表示，數碼港近期引進多家AI的「領軍企業」，聚集各方於算力開發、大模型建設及數據科學的研發能力。陳續指出，數碼港去年啟用AI超算中心及AI實驗室，亦為不同企業提供平台，去測試AI工具、硬件及語言模型，探索產品創新並應用予不同場景。另他提到，數碼港現結集逾440間金融科技公司，當中有約350間為專注於研發AI及大數據的初創企業。

商湯科技香港及澳門業務總經理馮愈則說，近期DeepSeek推出的開源LLM出現後，令市場認為不需太過依賴圖形處理器（GPU）處理運算，但不論DeepSeek或商湯科技，亦終需大型超算中心去營運，而數碼港內的超算中心則提供「3000P」（每秒300億億浮點運算次數）算力。

商湯：更多「多模態」LLM料出現

馮愈續指出，商湯科技旗下模型SenseNova於其中一項表現指標當中，與DeepSeek的評分接近，但隨着LLM發展迅速，若公司發展停滯的話，則很快被追趕。他亦預料，大約兩至三星期內市場上，將出現更多「多模態」的LLM，可處理聲音及畫面等資訊。

於應用AI的風險管理方面，陳浩濂表示，本港金融服務業有不同行業，當中被不同監管機構規管，相關監管機構已公布法規或指引，指出AI所帶來的潛在風險，如網絡安全及數據私隱等。他續稱，政府認為金融機構應就其法規，去制定人工智能政策方向。

明報記者