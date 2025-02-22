港交所優化交收費 劃一按交易額收0.0042%

撤最低最高費用 增市場效率

港交所稱，新的費用結構旨在確保市場整體開支不會因而增加，平衡所有交易規模的費用成本。新的收費結構已獲證監會批准，待市場準備就緒後於2025年6月實施，並在收窄買賣價差的第一階段實施之前生效。

港交所在收窄股票買賣價差諮詢總結中，列舉有市場意見反映收窄差價或會促成更多成交金額較小的交易，擔心會令交收費成本增加，並建議港交所相應調整交收費結構。在2019年至2024年交收費佔交易的平均成本為0.42%，新收費因而定於此水平，以此計數，約77%的市場交易將支付較低的費用。

逾4.8萬元交易額 交收費較現時高

按交收費新機制，所有交易額約為4.8萬元以下的股票交易，支付的交收費均較現時的2元最低收費為低；反之，所有交易額在約4.8萬元以上的交易，交收費均較現時高。以交易額10萬元為例，現時只付2元，新收費倍增至4.2元；假設交易額為1000萬元的大額交易，現付100元交收費上限，未來則增3.2倍至420元。

港交所季績顯示，截至去年9月底的首3季，聯交所的交收費收入為3.28億元，相對收入及其他收益減交易相關支出金額63.44億元，佔比逾半成。

港交所首席營運總監及集團首席財務總監劉碧茵表示，優化股份交收費結構令有關收費更為清晰及一致，對於不同成交金額的交易都更為公平，讓散戶和機構投資者可以更靈活地執行其交易策略。