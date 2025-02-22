新世界發盈警 料半年虧損最多68億

發展物業可變現價低預期

集團指出，虧損主因為所持發展物業耗蝕虧損及應佔耗蝕虧損約33億至35億元之間，反映儘管香港及內地房地產市場成交量有所改善，且物業價格總體穩定，但該集團發展物業的可變現價格較預期為低。至於附屬公司及合營企業於中期所持投資物業公平值虧損按年增加至約14億至16億元之間。該集團指出，雖然有關發展物業耗蝕虧損及應佔耗蝕虧損及投資物業公平值的變動虧損總額合共約47億至51億元之間，但屬於非現金性質。此外，集團指出，虧損還因固定利率債券贖回收益按年大幅下降約6.75億元，至約1500萬元，以及期內缺少轉入投資物業的單次收益，而該收益於2024財年上半年為12.57億元。

不過集團預期，期內來自持續經營業務溢利，惟不包括投資物業公平值變動、稅項、財務收入和費用、出售成本的重新計量及出售非核心資產的盈虧等因素的，持續經營業務核心經營溢利，約介乎43.5億至45.5億元之間，按年減少15%至19%。