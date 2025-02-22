電盈虧損收窄36% 演唱會門票售罄

「黃Viu」訂戶增17%至1550萬

期內，over-the-top（OTT）業務收益為24.58億元。Viu（俗稱「黃Viu」）訂購用戶基數按年增長17%至1550萬，訂購收益按年上升15%，主要受惠於分銷合作伙伴拓展至電訊服務供應商以外的企業，如Grab、Trip.com及Zalora，並在特定市場推出Premium+ 訂購級別。此外，「黃Viu」為聯網電視用戶推出廣告點播（AVOD）模式，帶動廣告收益按年增長17%。

不過，OTT業務EBITDA（除息稅、折舊及攤銷前盈利）按年跌32.8%至3.98億元。公司解釋主要由於在印尼、馬來西亞和泰國的支出有所增加，但提升這些高潛力市場當中非大都會區的滲透率，再加上今年推出新內容，相關投資將會支持下一周期的內容分銷收益。

「藍Viu」方面，電盈稱旗下MIRROR、COLLAR、Sica及P1X3L等藝人的演唱會門票全數售罄，令收益增加了一倍。另網上平台註冊會員人數亦按年增長6%至約320萬名。不過，公司提到廣告收益疲軟，反映香港零售市場低迷。

債務方面，截至去年底止，電盈明年到期償還銀行借貸為3.01億美元，2027年則為8.58億美元，目前定息及浮息比例為60比40。

電盈科署理集團董事總經理許漢卿表示，鑑於經濟不明朗及媒體相關行業瞬息萬變，公司將繼續恪守審慎的股息政策，以保持穩健的財務狀况為先，同時為股東提供具吸引力的總回報。