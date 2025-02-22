美團KeeMart等商標獲公布申請通知書

SnapTube亦獲發通知書

美團旗下美團醫藥健康早前與「INDICAID妥析」母公司相達生物科技合作，聯合推出了「SnapTube」居家快檢服務。據指，目前服務已正式在香港上線，首批試點範圍覆蓋港島和新界部分地區。用戶可通過線上預約，足不出戶一次性檢測甲乙型流感、呼吸道合胞等12種常見呼吸道病原體。

另外，本報早前報道引述知識產權署資料，擁有Keeta商標的Kangaroo Limited正在港申請註冊兩個商標，包括「KeeMart」及「keeta drone」，而「KeeMart」商標昨同獲「已發出公布申請通知書」，料與在港推出網購超市百貨業務鋪路。

高盛料為騎手繳社保成本可控

至於近期市場關注美團將為全國範圍內的全職及穩定兼職騎手繳納社保。高盛稱，注意到美團自2022年7月起在7個試點省份為騎手提供職業傷害保險，並推出額外措施支持健康的騎手生態系統。考慮到最新計劃屬於漸進性質，預計第一年社保增量成本為每筆訂單0.1至0.2元（人民幣，下同），或相當於美團外賣的20億至30億元增量成本，處於可控水平，並已充分反映在該行對每單EBIT的預測中。該行又預期美團今年外賣總交易額（GTV）利潤率將按年穩定在約3%。

大華繼顯則指出，上述美團在2022年7月為騎手提供的保險費用約14億元，料計劃需數年時間才能實施，預計美團今年就社保的總開支約為20億元，按預計同期總訂單量2800宗計，料每筆訂單增量成本為0.07元。