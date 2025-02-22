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蜜雪冰城首日孖展4400億 超購1270倍

【明報專訊】內地茶飲連鎖店蜜雪冰城（2097）昨開始首次公開招股（IPO），以招股價202.5元於全球發售約1706萬股H股。假設最終不行使超額配股權，是次發行股份數目佔股本4.52%，集資額約34.5億元。一手100股計，入場費20,454元，下周三（26日）截止認購。美銀證券、高盛及瑞銀為聯席保薦人，股份將於下月3日掛牌。

蜜雪冰城是次引來5名基石投資者，包括英卓投資管理、紅杉中國旗下HongShan Growth、Persistence Growth Limited、高瓴旗下HHLR Fund, L.P及Long-Z Fund I, LP，5名基投認購769.26萬股，假設不行使超額配股權，有關股份佔是次IPO股份45.09%，禁售期為6個月。據市場資料顯示，蜜雪冰城昨日公開發售部分超購逾1270倍，孖展涉資近4400億元。

蜜雪冰城去年首9個月純利為34.86億元人民幣，按年升45.2%。截至去年9月底，通過門店網絡擁有逾4.5萬家門店，覆蓋中國及海外11個國家。

路透社引述消息報道，內地卡牌及動漫主題文具製造商卡游，重啟赴港上市計劃，擬集資5億美元（約39億港元），消息人士稱最快於本月向港交所（0388）遞表。

彭博曾於去年引述消息報道，卡游曾有意於去年來港上市，惟未能獲得中證監批准。

明報記者