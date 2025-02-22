蜜雪冰城首日孖展4400億 超購1270倍

蜜雪冰城是次引來5名基石投資者，包括英卓投資管理、紅杉中國旗下HongShan Growth、Persistence Growth Limited、高瓴旗下HHLR Fund, L.P及Long-Z Fund I, LP，5名基投認購769.26萬股，假設不行使超額配股權，有關股份佔是次IPO股份45.09%，禁售期為6個月。據市場資料顯示，蜜雪冰城昨日公開發售部分超購逾1270倍，孖展涉資近4400億元。

蜜雪冰城去年首9個月純利為34.86億元人民幣，按年升45.2%。截至去年9月底，通過門店網絡擁有逾4.5萬家門店，覆蓋中國及海外11個國家。

路透社引述消息報道，內地卡牌及動漫主題文具製造商卡游，重啟赴港上市計劃，擬集資5億美元（約39億港元），消息人士稱最快於本月向港交所（0388）遞表。

彭博曾於去年引述消息報道，卡游曾有意於去年來港上市，惟未能獲得中證監批准。

明報記者