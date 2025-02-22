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FT：日團隊擬邀Tesla投資日產救亡 消息稱獲前首相支持 股價升近一成

【明報專訊】《金融時報》（FT）引述知情人士稱，日產汽車（日：7201）與本田汽車（日：7267）的合併談判破裂後，一個由日本重量級人士組成的團隊已起草計劃書，邀請全球首富馬斯克旗下的特斯拉（Tesla）（美：TSLA）投資日產救亡。消息指出，這項提案由Tesla前董事水野弘道提出，並獲日本前首相菅義偉，以及菅義偉的前輔佐官和泉洋人支持，而多名日產董事已知悉這提議。受此消息刺激，日產昨收市股價升近一成。

不過穆迪評級昨以盈利能力薄弱為由，將日產的債務評級，由Baa3的最低投資級別，下調至Ba1「垃圾級」，並維持對日產的負面評級展望。穆迪指出，即使日產順利執行重組計劃，包括減少成本，並推出新車，預計其自由現金流最快也要至2026財年才恢復正值。由於業績惡化，日產去年11月宣布緊急改組，降低產能，並大幅裁員。

市值1.1萬億美元的Tesla，被視為日產的潛在救命草。知情人士向《金融時報》稱，菅義偉團隊希望Tesla成為日產的戰略投資者，並相信Tesla有意取得日產的美國廠房，以提升在美國本土的電動車產能，應對特朗普政府的關稅威脅。不過Tesla以往從未投資其他車企，而該公司目前的重點，是發展自動駕駛及機械人技術。

日官員憂鴻海入股有政治含意

在日產與本田合併談判破裂後，鴻海（台：2317）確認有意向日產大股東雷諾（Renault）（法：RNO）購入日產股份，以擴大電動車業務。日本經濟產業省官員憂慮到日本主要車廠被收購的政治含意，尤其是鴻海在內地設有龐大的代工廠房，被日方視為與內地關係密切。

不過有日本官員向《金融時報》稱，要阻止鴻海收購很難說得通，因為日本一直歡迎台灣資金，此前還允許鴻海收購夏普（Sharp）。

菅義偉卸任後仍活躍政壇

消息人士指出，為防鴻海向日產展開全面收購，菅義偉團隊建議組成一個財團，由Tesla作為最大的投資者，但鴻海仍可能作為少數股權投資者。菅義偉2021年卸任首相後仍活躍於政壇，繼續擔任眾議員。日產總部所在的橫濱正是他的選區。

與此同時，日產已開始尋找新的戰略合作伙伴。消息指出，一些董事會成員認為，Tesla和蘋果（美：AAPL）也是理想目標。

在特朗普的關稅威脅下，Tesla也希望提高美國的產量。該公司在美國組裝在北美銷售的電動車，但部分零件要由墨西哥等地進口。日產在田納西州和密西西比州設有兩家組裝廠，每年汽車總產能約100萬輛。不過由於銷售疲軟，這兩家日產廠房需削減產能。由於美國市場是日產利潤的關鍵，日產可能不會輕易將美國廠房出售給競爭對手。

此外，《日經新聞》昨援引知情人士稱，鴻海已建議與本田建立合作伙伴關係，以打造一個包含日產及日產附屬公司三菱汽車在內的4家公司合作框架。

（綜合報道）

[國際金融]