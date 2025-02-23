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憧憬美俄關係緩和 俄鋁成交增15倍

標籤：經濟

【明報專訊】美俄關係漸解凍，外電彭博報道指出，俄鋁（0486）股份的成交自1月份日均約25萬股，增至過去一周日均成交達420萬股，增幅達15倍。

特朗普圖恢復對俄貿易

本報翻查資料更顯示，自特朗普於1月20日上台任美國總統，該股股價約上升46.33％，罕見成為AI（人工智能）類別股份之外，另類跑出的股份。

彭博報道指出，該股交投大增，與投資者押注特朗普嘗試放鬆對其制裁的因素有關。其引述新興市場股票投資公司North of South Capital合伙人Kamil Dimmich指出，雖然他任職的公司不買俄羅斯股票，但是他認為，看起來特朗普一心想跟俄羅斯恢復生意來往。

若按俄鋁在剛過去周五最高價4.78元計，由今月初至今升幅曾達53.35％，罕見跑贏一眾礦業股及同業，據彭博報道指出，其升幅更為自2022年4月以來最高的水平。

本月至今股價曾升53%

相比2022年2月下旬俄烏爆發衝突以來，其股價累計下跌約30％。同時有資料顯示，國際鋁價在過去6日累計上升2.47％，亦對其股價帶來支持作用。該股自從被國際資本市場拒之門外後，本港銀行多未有提供該股的買賣服務，然而其股份仍然繼續在港買賣及交易。現時該集團為全球三大鋁業公司之一，並且因為有水力發電支持生產下，成為少數能夠以低成本供應鋁產品的主要全球供應商之一。