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FT：長建爭購泰晤士水務

標籤：經濟

【明報專訊】英國水務公司泰晤士近年遇到財政困難，正擬招徠新投資者投資，解救困局。根據英國《金融時報》（FT）報道，此前在參與競標一向保持低調的長江基建（1038），已經在今個月初，入標競投泰晤士水務，擬購入大部分股權，作價70億英鎊（約687.13億港元）。

兩企未回應

根據報道引述不願透露身分的消息人士指，長建參與競投時，有示意要求泰晤士水務的債權人需要作顯著的削債，但是未有透露具體的削債幅度。泰晤士水務拒絕回應，長建方面則未有立即回覆《金融時報》的查詢。

在2月中旬媒體報道有指出，包括Castle Water及基建投資公司Covalis Capital確定對競購泰晤士水務有興趣，後者約出資10億英鎊，並擬伙拍法國蘇伊士參與。反而當時盛傳擬參與競購的美國私募基金KKR及長建，取態未見清晰。綜合媒體報道，KKR的出價約為40億英鎊，比Covalis Capital為高。香港媒體報道亦曾經提到，長建已就收購泰晤士水務遞交不具約束力建議書，不過未見透露具體細節。

作價687億元

資料顯示，泰晤士水務主要服務倫敦及周邊群逾1600萬消費者。該公司剛於上周五宣布，在上周二獲英格蘭及威爾斯高級法院准許其流動性延伸交易，藉此取得30億英鎊，為其在面對巨額債務時提供維生的應急融資。