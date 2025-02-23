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亞加力製造商申GEM板上市

標籤：經濟

【明報專訊】GEM板自完成改革，繼去年有3新股再登陸GEM板後，事隔近5個月後GEM板新股終於再發市，再生亞加力製造商榮聯再生於周五刋發公告，已入表及刋載初步招股文件，中泰國際證券為整體協調人。另其他新股思格新能源及博車網母企Boche Holding，則申報到主板上市。

去年最後一隻GEM板上市的集信國控（8629）於去年9月6日完成上市。至於剛提交上市申請的榮聯再生，擬透過上市集資用於擴大營運規模及提升產能及研發能力、成立廢棄亞加力採購站等。其截至2023年度全年及2024年首9個月均有利可圖，截至2024年9月底止錄得淨利潤2730.1萬元（人民幣，下同），按年增長46.65％，其毛利率24.2％。受惠於盈利能力提高，資產負債率則由2023年底的21.95倍，降至去年9月底的6.05倍。

思格新能源博車網母企

同申主板上市

另外思格新能源已經委任中信里昂及法巴（亞洲）為保薦人兼整體協調人。該公司為新一代分佈式儲能系統供應商，產品已供應亞太、歐洲及非洲，主打產品為SigenStor。由2022年度至去年9月底皆虧損，截至去年9月底首9個月虧損約5335.4萬元，毛利率達44.2％，資產負債率則達64.2％，按年遞增。其擬上市集資用於擴大研發、營銷及擴張產能。

Boche Holding則經營機動車及事故車拍賣平台，截至9月底止9個月毛利率達47.3％，並扭虧轉賺152.6萬元。其已委任中信里昂及復星為整體協調人，上市集資擬用於擴充線下網點、研發、併購所需。