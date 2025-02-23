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高息持續 昔日獨角獸變殭屍企業

【明報專訊】正值疫情的2021年是初創界集資的好時光，當時逾1000間獲風投支持的初創公司估值達10億美元或以上，惟自美息高企，全球大收水，依賴低息大展拳腳的初創公司頓陷困境，加上面對人工智能（AI）初創崛起，其他初創集資舉步維艱。現時逾千間獲風投支持的獨角獸滯留在私人公司階段，尚未上市集資或尋求被收購。有的破產，有的降價融資，也有公司要求股東加碼注資續命，有人成功有人失敗。有外媒以「獨角獸熱潮已結束」為題，形容它們寧願接受不利條件來續命，也不想淪為「殭屍獨角獸（unicorpse）」。

明報記者 鄭智文

綜合報道： 彭博、《金融時報》、Tech Edition、Axios

2021年初創市場氣氛熾熱，其中不乏為人熟知的牌子冒起，如人造肉製造商Impossible Foods、家居裝修網站Thumbtack、網上培訓平台MasterClass等。當時市場分析公司CB Insights行政總裁Anand Sanwal曾表示，一間公司貌似會跑出時，就會吸引大量資金湧入，形容當時「資金充裕，機會不足」。

部分破產倒閉 罕有可上市

該年至少354間公司估值高達10億美元，獲「獨角獸」之稱譽。不過，據史丹福大學商學院Ilya Strebulaev所講，當中只有6間已新股上市。不幸的有室內農業公司Bowery Farming和AI醫保公司Forward Health，均以破產收場。至於2022年估值達38億美元的貨運公司Convoy，卻於翌年倒閉。

情况於數年間突然逆轉，主因離不開美國展開加息周期，不利初創公司集資。CB Insights統計，目前有1200間獲風投支持的獨角獸尚未上市或被收購，數字創新高。律師行Fenwick & West為多間矽谷科企擔當法律顧問，其合伙人Sam Angus形容「集資的世界已經改變了」，有些初創公司覺得好像腳下的地氈被抽走。

不主攻AI即變舊時代產物

另一方面，人工智能（AI）成為當炒概念，至於不主力做AI的初創公司，就被市場視為舊時代產物。據初創市場資訊公司Dealroom數據，AI初創公司去年集資1100億美元，按年急飈62%，但同期私人科技公司（包括初創公司及成長型公司）整體集資額則跌至2270億美元，按年減少12%。Dealroom創辦人Yoram Wijngaarde指出，AI影響力遍及多個行業，從硬件、基建到軟件及基礎模型，造就AI熱潮成史上最大型投資潮。

為求生存下去，舊有的初創公司少不免刪減成本、裁走人手。據統計公司Statista指出，這個趨勢在2023年達至高峰。在低息環境裏，初創公司可以一心追求增長，沒有短期盈利能力等後顧之憂，深信只要成績亮麗，估值升高，就可繼續融資。時移世易，這個方式似乎日漸失效。一來初創公司愛以增長動力向投資者推銷公司，但高息令投資者資金成本上升，變得重視短期回報，而初創公司專注在改善短期盈利能力時，就難以推銷願景。此外，不少初創公司用股份來留住員工，一旦估值轉跌，人才亦因此流失。

不足三成獨角獸3年內曾融資

二來現時初創公司融資，已日益艱難，甚至要自貶身價。據市場資訊公司Carta數據，不足三成獨角獸於過往3年有融資，當中近半更曾「降價融資（down rounds）」，意味其估值被投資者撳低。彭博指出，在當前環境，做到「平價融資（flat rounds）」兼生存下來的初創公司，已算是很成功。

彭博引述消息指出，藝人線上會面平台Cameo估值曾達10億美元，去年集資時就要將估值打一折。金融科技公司Ramp於2022年曾兩度大型集資，但當時估值低於3年前的80億美元。彭博認為，降價融資不一定是壞事，有些公司能因此避過倒閉一劫。承包商軟件公司ServiceTitan於2022年以不利自身的條件融資，但2024年上市時估值則升至多過2022年時。現在ServiceTitan市值達94億美元，與其2021年高位的95億美元相若。

有些公司為了延續壽命，則逼股東加碼注資，例如支付初創公司Bolt聯席創辦人Ryan Breslow要求舊股東再向公司注資，否則對方持股比例將被攤薄，最終計劃因一眾主要股東反對而告終。數碼藥房Truepill也用過類似方法，成功吸引股東加碼注資，但據Axios引述消息稱，最後Truepill被愛爾蘭醫健集團LetsGetChecked收購時，作價僅5.25億美元，只及2021年估值約16億美元的三成。風投公司Uncork Capital創辦人Jeff Clavier指出，「在初創公司要走其中一條路時，大概要完蛋了。」

資金雄厚的投資公司則可能仍會收購這些增長緩慢的初創公司，但正如投資公司Battery Ventures的普通合伙人Chelsea Stoner所言，有些初創公司的估值，不會回到2021年投資者所給的水位。Archer Venture Capital創辦人兼董事總經理Greg Martin稱，除非出現另一個由零利率引發的非理性估值環境，否則「許多殭屍獨角獸正步入墳墓。」

[企業地球村]