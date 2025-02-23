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薛偉傑：OPPO Find N5摺疊厚度約8.93毫米 全球最薄

【明報專訊】OPPO憑兩名高層和一些科技博客的漸進式爆料，由去年12月開始將其新款旗艦手機OPPO Find N5在網上炒到火熱。近日OPPO Find N5的規格終曝光。

OPPO Find N5在展開狀態的厚度是大約4.21毫米，在摺疊狀態是大約8.93毫米（圖），成為全球最薄的摺疊屏智能手機，以些微差距，打破榮耀（HONOR）Magic V3在去年7月創下的展開厚度4.35毫米和摺疊厚度9.2毫米紀錄。

不過，OPPO Find N5有3個顏色，上述厚度是指玉白色和緞黑色的OPPO Find N5。暮紫色的OPPO Find N5的展開厚度約為4.36毫米，摺疊厚度約為9.35毫米紀錄，其實比榮耀Magic V3略厚。

將接入DeepSeek-R1

可語音喚醒使用

OPPO Find N5的其他規格包括：內屏8.12吋，屏佔比96％；外屏6.62吋，屏佔比92.2％；電池容量5600mAh。

另外，OPPO Find N5將會接入DeepSeek-R1，用戶毋須下載或複雜的操作步驟，直接透過「小布助手」，就可以用語音喚醒DeepSeek-R1使用。

OPPO Find N5還為DeepSeek-R1帶來連網搜索的能力，並支援將DeepSeek-R1產生的結果導出成為本機文件，以方便用戶保存和使用。

明報記者 薛偉傑

[薛偉傑 行銷新意思]