匯豐私銀：中資科技股估值折讓仍大 稱環球股票基金對中資股配置續偏低

【明報專訊】匯豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲接受訪問時表示，DeepSeek的AI技術突破，帶動企業重拾投資意願，料AI技術轉化商品及服務有機會成為新增長點。考慮到中資科技股相對於美股，其估值折讓仍為巨大，匯豐私銀於上周一（17日），將中國股市的投資評級，由中性上調至偏高配置。她續指出，近期歐洲和亞洲股票基金，已對過度低配的中國股票，加倉至溫和低配或接近中性配置，但美資基金對於中國股票的配置倉位依然十分保守。
范卓雲說：「中國股市包括高增長科技股，相對美股的估值折讓依然巨大，因此匯豐私銀於上周一（17日）決定將中國股市的投資觀點，由中性上調至偏高配置……第一階段流入港股參與此輪科技股升浪的主力資金為北水，包括國內機構投資者和私人投資者，惟環球股票基金對中國股票的偏低配置，暫時未見明顯改變。」
范卓雲補充，許多環球股票基金仍偏低配置中資股，目前國際投資者如美資基金，對中國市場的投資情緒依然偏向審慎，因憂慮地緣政治及關稅等不明朗因素。但范指出，近期市場數據顯示，部分歐洲和亞洲股票基金，對近期對過度低配的中國股票，加倉至溫和低配或接近中性的配置。她認為，其餘的國際投資者或等待下周三（5日）兩會召開，暫時採取觀望態度，等待更明確的財政刺激政策信號。
內地AI公司DeepSeek推出大型開源語言模型（LLM），掀起近期AI熱潮推升港股。范卓雲提到，其提振內地A股市場的投資情緒，即使經歷本次DeepSeek所引起的新輪升浪，現時部分大型優質中國科網股，其12個月預測市盈率，較其歷史高峰期的估值，甚或對於美國科技七雄的估值，仍然存在龐大的折讓。
她續指出，目前恒指及MSCI中國指數的12個月預測市盈率，分別為10.6倍及11.3倍，兩者分別較標普500指數的來年預測市盈率22.6倍，分別折讓53%和50%。
范卓雲續指出，目前市場對部分中國科網股做估值時，對雲端運算業務的估值明顯低估，現股價主要反映主營業務如電商等的價值，預料隨着中國AI技術應用普及化，將推動市場對科企雲端運算業務價值做重新評估。
范卓雲稱，匯豐私銀現時看好中國互聯網、電子商貿、軟件、智能手機、半導體、自動駕駛，以及機械人行業，為能成功應用AI技術提升盈利能力的領軍企業。她亦提到，預期於美國新政府的貿易政策影響下，市場波動較大，而黃金仍為避險的選擇，另人行亦恢復增持黃金，利好黃金價格，匯豐私銀現給予黃金超配評級。