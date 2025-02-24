美國運通伙KPay擴商戶網絡 分工合作

遊客訪港碌AE卡錄雙位數增長

KPay為商戶收付款平台，除向商戶提供智能POS收款機之外，亦有向商戶提供報表等服務。此外KPay有與各發卡機構合作，當中包括美國運通，為商戶提供不同付款方式。

合作後 KPay商戶申AE量升1.6倍

KPay聯合創辦人及首席執行官陳德群表示，KPay擁有銷售團隊到商戶面對面接觸「獲客」，他解釋面對面溝通，更易向商戶解釋SaaS（軟件即服務）的解決方案。另他提到，與美國運通合作後，KPay商戶申請使用美國運通數量，較合作前升1.61倍。

美國運通本身亦有營運收單業務，以及向商戶提供POS支付機。梁志光解釋，與KPay可分工合作去服務中小企商戶，KPay可專門向商戶解決營業上業務的繁瑣事，如中小企的管理資訊系統（MIS）等。而美國運通則專門負責推廣，將消費力較高的客戶吸引到商戶消費，為中小企帶來更多生意。

梁志光稱，近期掀起「深度遊」，高消費力國內客不止於商場及名店消費，亦會光顧有特色的中小型商戶。陳德群表示，KPay除收付款外，公司亦有與不同SaaS供應商合作，而KPay亦可向中小企商戶運用人工智能數據分析，向中小企提供更準確的商業資訊，去優化其營運。