DeepSeek引證創新能力 中國科技股估值上調

在《Money Monday》第478期（去年12月9日出版）封面故事，貝萊德全球新興市場股票基金投資經理Matt Colvin認為，內地房地產成交量近月有回升迹象，若日後樓價亦能回穩，對消費市場屬正面，故該行對中國股市評級為適度超配（modestly overweight）。

上述報道見報後，不單內房及內需如Colvin上述預期般回穩，隨着AI公司DeepSeek成功研發聊天機械人「DeepSeek-V3」在全球備受歡迎，可以媲美在此領域屬先行者的美國同業ChatGPT，該後起之秀未來發展潛力可觀，由此可見中國在AI領域的發展亦正追近美國，全球不少資金積極流入中國科技股，恒指過去6周均上升，累積升幅達4413點或23.14%，上周收報23,477點，屬近3年以來高位。

在是次專訪，貝萊德龐文博被問及對DeepSeek的看法，他認為可以從DeepSeek對全球AI行業及對中國股市影響等兩方面去看，他首先談及前者：「貝萊德認為，全球AI應用可以分為3個階段，分別是（1）擴建（buildout）、 （2）應用（adoption）及 （3）變革（transformation）。我們現在正由第一階段走向第二階段，個別公司或行業應用AI技術更有效率地營運業務以賺取更佳盈利，而第三階段在全社會廣泛應用AI變革料在很多年後才出現。DeepSeek近月面世後，可能已成為人類歷史上最快取得1億用戶的流動應用程式（App），這亦意味着AI可以更快在全球不同領域被應用。」

指DeepSeek成功屬叫醒鐘 顯示中國AI競爭力

龐文博續說，DeepSeek的成功，意味着中國有眾多優秀的工程師、有一些具備強大科技創新能力的公司，而且亦具備資金研究出卓越新興科技，這對於全球投資者來說是一個叫醒鐘 （wake-up call）──「在全球AI領域，除了美國做得非常好之外，中國也可以競爭一席之地」。

根據龐文博的分析，中國不止在AI領域的發展正追近美國，指中國與美國在無人駕駛領域上的科技亦不相伯仲，而且有關中國企業不少均是上市公司，其盈利增長可期，故此其估值也已迅速被上調，引領近周股價急升。

續適度超配中國股市 關注下月兩會政策

龐文博透露，貝萊德目前對中國股市評級仍為適度超配，與去年12月上旬時相同，而經過過去兩個月急升後，他認為市場下一個焦點是將分別於下月4日及5日召開的全國政協及人大「兩會」有何政策促進內地經濟增長。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[封面故事]