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和豐助內地家族全球化投資 擁約40高端專業客 實現傳承

標籤：經濟

【明報專訊】特區政府近年積極招徠更多家族辦公室落戶，內地首批聯合家族辦公室──和豐家族辦公室（下稱和豐）投資總監鮑靝鋒接受本報訪問時指出，隨着內地家族企業邁向代際傳承，加上適逢經濟調整，變得更注重財富保障及傳承。他相信，和豐作為連通境內外的家族辦公室，可助內地家族經港推動旗下企業及投資走向全球化，降低風險，在打好基礎後實現傳承。

明報記者 陳偉燊

鮑靝鋒指出，和豐成立於2012年，屬內地最早一批聯合家辦之一，現時團隊規模約50人，並於廣州總部之外，於北京、新加坡及香港設辦事處，在港辦事處佔6至8人。在他們認識內地家族的歷史、文化背景下，他相信這更有助內地家族在全球實現跨企業、跨國落地運作。由於和豐不隸屬銀行或保險公司，他們可以提供獨立意見及專業服務。他說，現時和豐服務約40個超高淨值家族或專業投資者級客戶，將來冀服務更多高端家族客戶。

助全球跨企業跨國運作

內地家族企業經過數十年發展，鮑靝鋒稱：「目前正是走向全球化、深化的關鍵階段」。他認為和豐居中可助內地家族企業進行企業化、身分全球化，料對設立信託、開拓慈善事業，以至尋求顧問服務有需求。

鮑靝鋒以中式餐飲品牌「俏江南」創辦人張蘭家族的境外信託為例指出，該信託旗下資產被私募基金CVC申請接管並在新加坡法院判勝訴，反映成立信託不代表一了百了，反而對成立人發出警號，要注意受益者需為非發起人自己。作為聯合家辦，他們可提供洞察、全面方案及參與動態管理，協助內地家辦更適當地使用傳承工具。

為客戶控不良資產減槓桿

隨着內地經濟近年放慢，實現財富增值不再容易，甚至易於投資損手，他不諱言這促使到人客傾向保護財富，和豐據此提供方案，協助客人改為購入保本票據及建立全球投資組合求穩。

鮑靝鋒還表示，內地家族過往多集中購買一兩隻基金，甚至有從事實業並向來少參與投資的家族，竟透過私人銀行購買大量保單將之抵押，集中投機某些股份後再抵押，用作再購買其他高風險股票，槓桿程度竟達5至10倍，最終人客損手。他說，他們因此可發揮功能，協助客戶撤出原有投資、減少不良資產、整合並減槓桿、簡化投資結構及將投資全球化。雖然很多時客戶「重傷」，但是他說：「他們學習很快，相信很快沒有事」，不會因為慘輸而離場。