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港交所：藉慈善基金支持近120項目

標籤：經濟

【明報專訊】港交所（0388）致力推動金融市場的可持續發展及承擔企業社會責任。港交所作為本港義工配對平台Time Auction及港鐵（0066）合辦的第三屆「跨企業義工周」合作支持伙伴，集團總法律顧問及首席可持續發展總監周冠英表示，港交所多年來一直透過與不同伙伴合作回饋社區，並推動本港金融市場的可持續發展、促進人才發展、多元共融，以及提升健康水平。

去年捐款8600萬元

周冠英指出，港交所積極參與社區事務，透過「香港交易所慈善基金」支持本地慈善機構及社會企業，至今已支持近120個項目。該基金於去年捐出8600萬元，港交所員工亦參與超過1700小時義工服務，接觸不同社群。他表示，希望透過慈善基金加強與社區的聯繫，並擴大對合作伙伴社區的支持和影響力。

此外，周冠英表示，港交所於去年成立「可持續發展」部門，整合集團內部資源，推行符合集團宗旨和長期目標的可持續發展策略及實踐企業責任，並將環境、社會及管治（ESG）原則全面融入港交所營運、政策和企業文化。作為上市公司前線監管機構，港交所亦在《上市規則》中提供清晰的ESG框架及指引，以支持上市公司的可持續發展，並採納國際ESG匯報框架，要求發行人披露相關ESG資料，提升相關數據的可用性及透明度。而港交所推出的網上平台「ESG Academy」整合了多元化的ESG相關教育資源，協助企業和投資者了解ESG的重要性及最佳實踐常規。

「跨企業義工周」於去年12月1日至20日舉辦，共有來自31家企業的681名員工參與32個義工項目，累計服務時數達2187小時。