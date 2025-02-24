moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

可製防刺衣保護墊

【明報專訊】「速度反應類智能材料」早在1960年代由美軍發明，應用於避彈衣。當時這種材料常態時液體，當受到高速衝擊時會瞬間由液體變成固體，當衝擊結束後又會由固體變回液體。由於它的常態是液體，故應用很不方便。到了1999年有英國公司研製出一種固體的速度反應類智能材料，常態時柔軟，當受到高速衝擊時會在瞬間由軟變硬。當衝擊結束後又會瞬間由硬變軟。由於是固體，其應用容易得多，一下子多了不少民用產品。之後，其他公司研製的速度反應類智能材料，基本上都是這一類。

速度反應類智能材料 將逾半衝擊變成熱能

納米及先進材料研發院（NAMI）研發的兩類「智能保護材料」都屬於廣義的速度反應類智能材料。兩類智能保護材料原理相近，在受到高速衝擊時，在瞬間由軟變硬或由硬變軟的過程中，都會將至少超過一半的衝擊能量轉化成熱能，從而對人類或物件產生保護作用。分別只是，第一類材料在由軟變硬的過程中，會同時將衝擊能量分散到一個較大的區域，以加強保護作用。第二類材料則可以在由硬變軟的過程中將作用時間延長，以減低衝擊的破壞力。

NAMI研發的第一類智能保護材料和市場現有的速度反應類智能材料相同，所以其應用亦相近。例如，可以用來製造防刺衣，以及髖關節保護褲兩側的軟墊等。NAMI方案的特點是，那些軟墊可以通過50至60度的熱風或熱水來塑形，以迎合用戶的體型弧度，再待冷卻後定形。

[新經濟新天地]