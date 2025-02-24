速度反應類智能材料 將逾半衝擊變成熱能

納米及先進材料研發院（NAMI）研發的兩類「智能保護材料」都屬於廣義的速度反應類智能材料。兩類智能保護材料原理相近，在受到高速衝擊時，在瞬間由軟變硬或由硬變軟的過程中，都會將至少超過一半的衝擊能量轉化成熱能，從而對人類或物件產生保護作用。分別只是，第一類材料在由軟變硬的過程中，會同時將衝擊能量分散到一個較大的區域，以加強保護作用。第二類材料則可以在由硬變軟的過程中將作用時間延長，以減低衝擊的破壞力。

NAMI研發的第一類智能保護材料和市場現有的速度反應類智能材料相同，所以其應用亦相近。例如，可以用來製造防刺衣，以及髖關節保護褲兩側的軟墊等。NAMI方案的特點是，那些軟墊可以通過50至60度的熱風或熱水來塑形，以迎合用戶的體型弧度，再待冷卻後定形。

[新經濟新天地]