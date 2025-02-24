楊智佳：恒指長線技術指標17年來最超買

阿里巴巴（9988）周四收市後公布業績勝過預期，刺激AI概念股急升，帶動其他不關事的藍籌股亦一湧而上，可見市場有多興奮。恒指14天RSI形成雙頂背馳，現價亦已拋離周線及月線保歷加通道上軸，是2007年10月至今，長線技術走勢最超買的時刻，2015年4月、2018年1月遇上相若狀况，下一個月起，指數均展開下一輪跌市。當然，RSI是可以超買完更超買，技術指標能夠告訴大家的是，目前港股大市處於什麼狀况，是否去到需要更謹慎出手的時刻。

除了指數技術超買之外，目前是否有需要規避美國可能祭出的政策風險？我們沒有水晶球可以預知一切，作為投資者，要規避風險只能控制注碼，可能是將錄得不少帳面盈利的AI概念股部分沽出，然後切換至防守力較強的股份甚至現金。雖然我們時刻活在政策風險之中，惟持倉風險系數是我們自行決定，亦是投資長途賽之中，非常重要的部分。

聯通中電信急升後 吸引力減

港股板塊方面，上周五無論AI概念股，抑或汽車股、電訊股、晶片股，甚至是港交所（0388），均出現可觀的單日升幅。論升幅最誇張的股份，非中電信（0728）及聯通（0762）莫屬。好消息除了阿里巴巴業績引發AI投資需求憧憬之外，亦包括國務院國資委召開中央企業「AI+」專項行動深化部署會，強調國資央企要抓住人工智能產業發展的戰略窗口期，強化科技創新。

聯通及中電信收入主要來自手機寬頻月費，以其國企本質，要發展AI應用必須倚賴外力，原因是國企難以吸引及培養發展AI的人才團隊，但倚賴外部提供AI技術並發展AI產品，議價能力亦不在自己手上，最終電訊企業只能透過AI來獲取相對微薄的盈利。聯通及中電信2月股價急升後，滾動市盈率升至14.6倍及17倍，股息率約4厘，吸引力已見減弱。

中移股息率6厘 更值得持有

原本持有中資電訊股的投資者，為數不少是穩健型投資者，買入然後獲取豐厚股息，聯通及中電信2月至今股價分別上升53%及37%，股價短時間回報相當於多年的股息，對於一直持有的穩健型投資者而言，形成非常吸引的獲利機會。趁股價不講理大升，的確可以考慮短暫沽出。

假如短線沽出中電信及聯通獲利，另一個方法是暫時換馬至中移動（0941），若相信中電信及聯通受惠AI程度有限，中移動情况如是。不過，中移動股息率6厘，實在吸引得多，除非相信聯通及中電信長線能透過AI增加目前一半盈利，否則以現價計，中移動更值得持有。

筆者於大約兩周提及，中通服務（0552）能受惠AI應用提升收入的程度，會較聯通及中電信為高，不過，上周五急升近兩成，持有中通服務的讀者，亦不妨周一吼位獲利再候低吸納。

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[楊智佳 還看今朝]