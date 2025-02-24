楊智佳：美股調整 為下輪升浪鋪路

美股標普500指數上周五急跌104點或1.71%，收報6013點，全周下跌1.66%。德國DAX全周下跌1%，倫敦富時100指數下跌0.84%，港股恒指則再升3.79%。

逢高必殺成美股主調

避險情緒升溫令資金短暫流入美債，30年期美債孳息率回落至4.68厘，至於現貨金仍企穩每盎司2935美元，看來資金從高估值、高風險的資產，轉泊至低風險資產，這個趨勢仍會持續。觀乎近期周五股市恐慌，多數會延續至周一，假若周一持續大跌，周初便形成中短線吸納機會。

本欄上周預計第一季內餘下時間，美股仍將面對震盪，而以上周情况，二、三線高估值AI應用股接連遭洗倉，周五更感染至「Magnificent 7」股份，避險情緒及震盪程度可能比預期更高。假若避險情緒擴散，目前已出現長線技術超買的港股，假若面對美元匯價反彈，亦很難倖免於環球股市的一場調整。

上周一眾AI應用股份接連急挫，軍工類的Palantir（美：PLTR）及上周提及的Axon（美：AXON）自周三起受累於美國未來5年國防開支每年削減8%的傳聞；至於營運模式與港股阿里健康（0241）有點相近的美國Hims & Hers Health（美：HIMS），周五亦因減肥藥供應短缺結束，單日急挫25%；AppLovin（美：APP）曾受沽空機構唱淡，兩日下挫16%。這些壞消息的影響，本來不至於對股價形成如此龐大破壞力，惟逢高必殺成為美股主調，令個股負面反應加劇。

當壞消息出現卻不跌 可重新吸納

此輪跌勢與1月27日相似，1月27日因DeepSeek引發AI供應鏈股災，相關美股一下子急挫兩至三成，調整一步到位。至於今次跌市殺高估值，倘若AI應用股亦於此輪調整下挫兩至三成，本周初估計仍要捱沽。假若美國短期內推出禁止中國獲得高階數據中心GPU的措施，科技股跌勢會更廣闊，連港股亦會被波及。換言之，從上周五收市價計，短線有可能未見底。

為何美股接連於1月下旬及2月下旬出現巨大的震倉？原因是特朗普上任後施展關稅及政府縮成本的策略，而削減企業稅及減息的潛在利好因素最快要於第二季才相繼浮現，形成第一季沒有重大利好，美股短期缺乏上升誘因。短期上升動力有限之下，投資者倒不如短期尋找低估值、低風險的選擇，直至好消息接近出爐的時候，才重新於低位吸納高估值、高增長的股份。要觀察美股何時進入下一輪升浪，不妨留意後市會否出現壞消息應跌不跌的情况，屆時便可加注買入美股市場上的高增長股，作中線持有。

新上任美國總統的特朗普，斷不會親手摧毁AI股份的長期升浪，正能量一點來說，目前的調整是為了下半年的升勢鋪路，毋須眾人恐慌時齊齊恐慌，跌市正正形成了未來的機會。

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[楊智佳 放眼全球]