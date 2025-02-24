moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

袁國守：港股三大炒作主題

【明報專訊】港股上周五飈900點，恒指收報23,477點，創近3年新高，此前揚升板塊已有擴散迹象，不單AI概念股做好，網上醫療、醫藥、電訊設備以至個別內需股亦先後起動。事實上，近日不乏炒賣概念，因市場消息多多，除了本港業績期已展開，新一份《財政預算案》將於本周三（26日）公布，而全國兩會將於下周二及三（3月4日及5日）在北京召開，資金或借勢覓主題炒作。

儘管上周好些股評人提醒，難單靠業績期、《財政預算案》及全國兩會推升個別板塊，但「希望在人間」，投資講的是前景，短炒更是概念、消息先行，只要市場「憧憬」尚存，相關受惠個股未必全無炒上機會。

先說業績期，績優的阿里巴巴（9988）上周五單日爆升近15%，隨即獲多間大行唱好，相信上升動力未完，調整後可吸，先上望150元。若自問投資作風較保守，則可留意「大笨象」匯控（0005），上周三派發去年全年成績表，列帳基準稅前盈利323.09億美元，按年升6.46%，勝預期，帶動當日股價逆市上升。由於匯控估值仍合理，市帳率1.2倍，股息率逾7厘，只要環球經濟穩步向上，料匯控升勢可延續，中長線有望重返「紅底股」行列。

業績期預算案兩會行情料惹憧憬

至於即將出爐的新一份《財政預算案》，有地產業界人士憧憬，政府將推出振興經濟措施，有助刺激本港樓市。然而，政府於去年初「撤辣」後，雖令樓市交投增加，但現時樓價指數仍較「撤辣」前為低。參考反映二手樓價走勢的中原城市領先指數CCL，最新報137.39點，較去年3月「撤辣」前的低位143.02點跌3.94%。由於美國聯儲局放慢減息步伐，料本港按揭息率亦難大幅回落，且即使去年按息下調0.625厘，惟對支持樓價的作用有限，加上港人對經濟前景欠信心，放慢置業步伐，故目前本地地產股投資價值不算太吸引。不過，地產股勝在股價已連年下跌，估值變得相宜，熱錢或短線流入，有一定值博。

以本周四（27日）公布中期業績的新地（0016）為例，過去3年及5年股價累跌28%及37%，預測市盈率降至不足9倍，股息率有5.3厘；再者，集團旗下兩個新住宅項目正待批預售樓花同意書，一旦《財政預算案》有利好樓市消息傳出，有望借勢反彈。

當然，相比公司業績或《財政預算案》，炒「兩會行情」更正路，按過往經驗，A股和中資股在兩會前後往往惹炒作，因兩會提及的政策可揭示新的投資機會，近日當炒的AI概念，估計兩會亦將提及，故相關股份包括晶片、軟件應用、網上醫療、自動駕駛及機械人概念等，值得繼續吼實，博進一步輪動炒作。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[袁國守 投資心戰室]