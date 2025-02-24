moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

《幫你格價》：做美元高息定存享約4厘息

【明報專訊】最近港股氣勢如虹，惟中美貿易關係前景仍未明朗，分散投資於不同資產，將可減低股市波動的風險。美國聯儲局上月如市場預期按兵不動，目前市場普遍預測美國要待下半年方再減息，意味短期內投資者除仍可透過較長年期的優質債券，鎖定較高利息收益外，也可考慮將部分資金投放於銀行高息定存，以獲取近4厘的年息率。

明報記者 劉敬華

普徠仕固定收益投資專家Christopher Dillon表示，目前美國經濟增長超過2%，失業率為4%，核心個人消費支出通脹率處於聯儲局的目標範圍內，美國經濟呈現「金髮女孩」狀態，即經濟發展恰到好處，為維持此狀態，貨幣政策應設定在央行的「中性」利率水平，而在當今全球化程度降低的環境下，中性聯邦基金利率可能為3.75厘或更高，該公司預期聯儲局將在今年上半年維持按兵不動，但料今年年底前會減息兩次，每次減息0.25厘。

或需新資金開立始享高息

聯儲局放慢減息步伐下，現階段投資者仍可考慮敘做較長期定存，以鎖定較高利息。長期定存選擇方面，自美國展開減息周期後，不少銀行已調整定存優惠，現時即使以新資金開立12個月港元定存，優惠年利率往往低於3.5厘，反觀以新資金開立6個月或12個月美元定存，仍有望獲得近4厘的優惠年利率。

以富邦為例，該行個人銀行客戶透過手機應用程式以6.5萬美元（約50.7萬港元）或以上，開立12個月美元定存可獲4.1厘特優年利率，即最少可賺2665美元（約2.08萬港元）利息。部分虛擬銀行更可在不設最低開立定存金額門檻下，提供近4厘年利率，如富融的12個月美元定存年利率便達3.9厘（表1）。

儘管近日港股暢旺，仍要留意短期內中美貿易關係、地緣政治局勢走向，以及市場對美國減息步伐預期的轉變，或會引發股市波動。部分投資者或可考慮將部分資金短暫泊於較高息的短期定存，既可減低整體投資組合風險，兼可確保短期利息收入。

至於短期定存的選擇，同樣以美元定存優惠的息率較為吸引，部分銀行不需新資金也有逾4厘年息率，以創興為例，該行客戶透過網上銀行或流動理財開立3個月美元定存，金額介乎1萬美元至600萬美元的雲利率為4.1厘（表2）。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[幫你格價]