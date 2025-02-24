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瑞銀集團：金價有望升破3200美元 中長期料高企

【明報專訊】瑞銀投資銀行貴金屬策略師Joni Teves表示，該行更新黃金看法，上調金價預測。這些調整使高點提前到2025年後期，金價將高於以往任何水平。該行認為金價高點可能突破3200美元，之後逐步回落，未來幾年將在高位企穩。

銀鉑漲幅或大幅高於黃金

從「害怕錯過」到「把握現在」，比我們之前預期更強勁的上漲可能由以下因素驅動：1）根深蒂固的樂觀情緒，在高度不確定和動盪的宏觀環境中，黃金被視為避險資產；2）投資者倉位持續不足，表明在投資組合中增加黃金的空間可觀，以及 3）官方需求強於預期，為市場提供重要支撐。在2024年錯過多次買入機會後，投資者現今可能希望更早地入場。

此外，流動性水平可能放大上漲，現貨需求增加更容易給市場帶來上行風險。

另外，我們重申對銀、鉑和鈀的看法。銀和鉑從當前水平的漲幅可能大幅高於黃金，這兩種金屬都受益於與黃金的正相關性和良好的供需基本面。不過，銀作為貴金屬和工業金屬的雙重屬性可能加大其波動，降低投資者的確信度，從而給銀帶來挑戰。同時，投資者受制於市場流動性狀况降低和投資期限延長，可能導致對鉑的興趣保持低迷。

我們認為鈀有短期上漲潛力，由於未來幾年市場依然供不應求，鈀價可能對任何供應焦慮迹象非常敏感。

美加關稅料影響華鋼鐵出口有限

此外，瑞銀中國基礎材料行業研究主管丁月麗表示，美國加徵關稅對中國出口的影響有限。美國總統特朗普於今年2月10日宣布，根據232條款對所有進口到美國的鋼鐵/鋁徵收25%的關稅。不過，由於中國對美國出口該類產品不太多且關稅已較高，該行看到這對中國鋼鐵/鋁出口的影響有限。2024年中國對美國出口89萬噸鋼鐵和26萬噸鋁產品，分別不到中國總產量的0.1%和0.6%。另外，在2月1日，特朗普宣布對所有中國商品加徵10%的新關稅，據該行估算，這對中國間接出口的鋼鐵和有色金屬需求產生2%至2.5%的影響。

總括而言，我們對商品有以下睇法：1）鋁的產能利用率約為95%，該行認為鋁供需具有吸引力，氧化鋁價格（目前約每噸3300元）的下行空間有限，因為接近其成本支撐位。2）銅的供應基本面亦具有吸引力，該行看到中國以外的銅礦商在降低產量預期，中國礦商的產量似乎也難以超過預期。宏觀經濟仍是主要阻力，儘管部分反映在期貨頭寸上。3）黃金方面，在宏觀不確定下，該行對黃金作為關鍵的投資組合多元化工具持建設性態度，但中性看待相關股票。4）至於煤炭，由於電力需求下降，該行繼續看淡煤炭，並將2025年秦皇島煤價預測進一步下調至每噸750元（原為每噸800元），2026年維持每噸700元。5）對鋼鐵及水泥持負面看法，由於建築活動疲軟和充足的供應壓低行業利潤率，該行未看到供給側改革的明顯信號。

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[瑞銀集團 投資放大鏡]