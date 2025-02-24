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袁國守：中資股「歸位」

【明報專訊】上周提及，恒指已突破250月線（21,755點）好淡分水嶺，假如本月最終能企穩此水平，港股可視之為轉勢，看來成事機會頗高，因2月只餘下5個交易日，而上周再進帳857點或3.79%，連升6周，共飈4413點或23%，周五收報23,477點，升900點，創近3年新高，表現強勢。

今趟升浪，坊間分析多認為，較去年9月至10月的升市來得實在，因並非單由中央出手救市（由上而下）帶動，而是DeepSeek橫空降世（由下而上）所推升，加上國家主席習近平上周接見科技界巨頭，之後阿里巴巴（9988）交出亮麗業績，都切實的告訴市場，中資股「歸位」了，吸引資金回流A股和港股。向前望，全國兩會將於下周二及三（3月4日及5日）在北京召開，給予市場想像空間，有利港股後市發展，因此估計今次升浪不會像去年10月般曇花一現，樂觀派甚至認為可能出現「健康慢牛」。

然而，恒指14天RSI升至近78水平，短期超買，後市或更波動，假如重倉甚至做了槓桿，宜先行減磅或「食糊」；至於中長線部署，待一眾AI概念股回吐後才再吸納。最後一提，新一份《財政預算案》將於本周三（26日）公布，且看政府會否推出振興經濟措施，助本港樓市復蘇、減財赤。

明報經濟投資理財副採訪主任

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[袁國守 主編的話]