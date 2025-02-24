moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

陳永傑：最後兩辣招宜撤 讓樓市轉活

標籤：陳永傑

【明報專訊】今周公布《財政預算案》，亦是「撤辣」一周年。雖說去年《預算案》是全面「撤辣」，但筆者認為尚有兩項樓市辣招未全撤。若希望樓市轉活，財爺或可考慮連最後兩招亦撤銷。政府「撤辣」後，即使有大批內地客來港買樓，仍未能撐起本港樓價。中原城市領先指數CCL已長時間於138點的8年低位徘徊，較2021年最高位累跌近28%。

近日有聲音要求放寬印花稅，但由於香港面臨千億財赤，印花稅是庫房主要收入來源之一，相信放寬機會不大。不過，既然樓市已不存在炒風，用家主導，可考慮在不影響政府收入之下，將印花稅的繳款時間，由現時簽訂正式買賣合約後30天內，恢復至原來於物業完成交易後，有助提高樓宇買賣的流通量及靈活度，對樓市有正面作用，並以樓花最為受惠。

收樓時才要付釐印費，香港早有先例。1997年後樓市大跌，時任財政司長曾蔭權於1999年公布的《財政預算案》提及，由於當年炒賣活動大減，故將印花稅的繳款時間，延遲至完成交易後，屬當年救市措施之一。直至2010年4月，樓市過度熾熱，政府宣布「加辣」，所有住宅物業交易不論其價值，均不獲延遲繳交印花稅。該「辣招」至今尚未鬆綁。另一方面，現時政府禁止樓花二手轉售，屬於「辣招」之一。筆者認為，政府可暫時取消這項措施，讓有周轉需要的樓花業主賣樓套現。

地產市場養活很多香港人，尤其不少商人將物業抵押作其他投資，但他們持有物業不斷貶值，對經濟造成惡成循環。

筆者相信，若《預算案》再有利好政策，相信可為疲弱的樓市「冲喜」，遲來的小陽春快將出現。

中原地產亞太區住宅部總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[陳永傑]