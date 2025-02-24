moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

報章內容

廖偉強：為樓市添活力的預算案建議

標籤：廖偉強

【明報專訊】去年《財政預算案》全面撤銷辣招，令樓市曾經有一段時間出現亢奮狀態。來到今年，新一份《預算案》即將公布，眾所周知，今次焦點都會集中政府如何「減赤」。不過，這也不代表政府毋須做什麼來進一步激活經濟、股市及樓市。筆者認為，加速經濟及樓市的復元，讓市道重拾正軌，也是幫助減赤滅赤的重要舉措。所以，政府不妨從以下幾個範疇去做多一點，為樓市注入活力。

首先，政府可從鼓勵年輕人置業着手。現時很多年輕人認為樓價過高，難以上車，但樓價已下跌三成左右，再加上利率正由高位回落。此外，由於初次置業者可以申請按揭保險做到九成按揭，年輕人只要有穩定的職業和收入，首期已不是問題。所以，政府有什麼措施可幫助年輕人減少上車的支出，是值得思考的事。其中一項就是將100元印花稅的適用樓價，調升至500萬元或以下的物業，這樣就可以提升更多首次置業人士上車的機會，同時亦可加快換樓階梯的流轉。

要激活樓市交投，最好就是為市場「開源」，吸引更多外來資金入市。既然政府也想透過投資移民計劃，吸引更多人才或富裕人士來香港定居，那麼，現行的投資移民政策就毋須設下太多限制，所以其實可考慮准許申請者購買任何的產品作投資或自用，當然包括住宅。最後，筆者認為政府應重新公開拍賣土地，增加透明度。任何買賣都需要有「氣氛」推動，增加透明度對成功賣出土地，增加庫房收入當然有幫助。如果政府能適度推出惠及經濟和樓市的措施，加快市道復元，當樓市轉好，這方面的稅收及賣地收入等都會相應增加，自然也達到「減赤滅赤」的效果。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]