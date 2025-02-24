廖偉強：為樓市添活力的預算案建議

首先，政府可從鼓勵年輕人置業着手。現時很多年輕人認為樓價過高，難以上車，但樓價已下跌三成左右，再加上利率正由高位回落。此外，由於初次置業者可以申請按揭保險做到九成按揭，年輕人只要有穩定的職業和收入，首期已不是問題。所以，政府有什麼措施可幫助年輕人減少上車的支出，是值得思考的事。其中一項就是將100元印花稅的適用樓價，調升至500萬元或以下的物業，這樣就可以提升更多首次置業人士上車的機會，同時亦可加快換樓階梯的流轉。

要激活樓市交投，最好就是為市場「開源」，吸引更多外來資金入市。既然政府也想透過投資移民計劃，吸引更多人才或富裕人士來香港定居，那麼，現行的投資移民政策就毋須設下太多限制，所以其實可考慮准許申請者購買任何的產品作投資或自用，當然包括住宅。最後，筆者認為政府應重新公開拍賣土地，增加透明度。任何買賣都需要有「氣氛」推動，增加透明度對成功賣出土地，增加庫房收入當然有幫助。如果政府能適度推出惠及經濟和樓市的措施，加快市道復元，當樓市轉好，這方面的稅收及賣地收入等都會相應增加，自然也達到「減赤滅赤」的效果。

利嘉閣地產總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[廖偉強]