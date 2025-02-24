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布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市

標籤：布少明

【明報專訊】自去年《施政報告》宣布全面「撤辣」後，已接近一周年，據美聯物業研究中心綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，以去年3月至今年2月（截至2月18日）的近一年間，一手成交共約1.62萬宗，較未「撤辣」的一年（2023年3月至2024年2月）約9760宗，升約66%。

一手交投急升，來自內地買家的購買力是居功至偉。按已知買家姓名作分析，以去年3月至今年1月計算，內地買家於香港樓市一二手住宅註冊量共錄11,926宗，較「撤辣」前11個月的5189宗大升1.3倍。雖然成交回升，但樓價走勢仍然低迷。「美聯樓價指數」最新報127.46點，對比宣布全面「撤辣」前的約134.6點（2024年2月26日）比較，跌幅約5.3%，可見樓價仍有待復蘇。

筆者曾多次強調，提振樓市對紓緩政府財赤的重要性。眾所周知，樓市表現與政府庫房收入是息息相關的。目前一手庫存量高企，發展商去貨緩慢，自然影響投地意欲。故此，政府於即將公布的《財政預算案》中，必須果斷地出招刺激經濟及樓市，令政府「遠離」財赤。實際可行的措施方面，由於內地買家或一眾專才等對住屋有龐大需求，所以在即將公布的《預算案》中，可考慮在「新投資移民」或「人才計劃」中多加着墨，例如「新投資移民」全數納入房地產的投資金額，並放寬「新投資移民」的投資門檻，以及放寬「印花稅」延至交易完成後才需繳付。

以上建議，除了可配合政府吸納各地人才的大方向，同時亦可加速「搶人財」及「減財赤」，透過刺激樓市，間接加快經濟復蘇及恢復庫房收入的速度。

美聯物業住宅部行政總裁

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[布少明]