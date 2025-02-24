布少明：政府須果斷出招谷經濟樓市

一手交投急升，來自內地買家的購買力是居功至偉。按已知買家姓名作分析，以去年3月至今年1月計算，內地買家於香港樓市一二手住宅註冊量共錄11,926宗，較「撤辣」前11個月的5189宗大升1.3倍。雖然成交回升，但樓價走勢仍然低迷。「美聯樓價指數」最新報127.46點，對比宣布全面「撤辣」前的約134.6點（2024年2月26日）比較，跌幅約5.3%，可見樓價仍有待復蘇。

筆者曾多次強調，提振樓市對紓緩政府財赤的重要性。眾所周知，樓市表現與政府庫房收入是息息相關的。目前一手庫存量高企，發展商去貨緩慢，自然影響投地意欲。故此，政府於即將公布的《財政預算案》中，必須果斷地出招刺激經濟及樓市，令政府「遠離」財赤。實際可行的措施方面，由於內地買家或一眾專才等對住屋有龐大需求，所以在即將公布的《預算案》中，可考慮在「新投資移民」或「人才計劃」中多加着墨，例如「新投資移民」全數納入房地產的投資金額，並放寬「新投資移民」的投資門檻，以及放寬「印花稅」延至交易完成後才需繳付。

以上建議，除了可配合政府吸納各地人才的大方向，同時亦可加速「搶人財」及「減財赤」，透過刺激樓市，間接加快經濟復蘇及恢復庫房收入的速度。

美聯物業住宅部行政總裁

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[布少明]