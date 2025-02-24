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王品弟：撤辣將一周年 預算案或添助力

標籤：王品弟

【明報專訊】政府於去年2月底發表的《財政預算案》宣布「全撤辣」，有關措施快滿一周年，其間整體住宅交投增加。

一手方面，本行資料研究部綜合《一手住宅物業銷售資訊網》資料及市場消息，「撤辣」後一年（2024年3月至2025年2月20日）新盤錄約16,340宗成交，較「撤辣」前一年（2023年3月至2024年2月）錄約9760宗，增加約67%。若按18區劃分，九龍城區（包括啟德、何文田、紅磡等）錄約4220宗最多，成交主要集中於啟德新盤，包括天璽．天、維港1號、柏蔚森、澐璟、啟德海灣等。

第二位是元朗區（包括天水圍），「撤辣」後一年共錄約1900宗，當中包括The YOHO Hub II、滙都及雨後。

至於二手方面，本行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，二手住宅「撤辣」後一年錄40,692宗成交，較「撤辣」前一年的33,821宗增加約兩成；若以三區劃分，「撤辣」後一年二手住宅註冊量表現，均較「撤辣」前一年上升。當中港島區錄7770宗註冊，較「撤辣」前一年的6136宗增超過26%；新界區錄20,603宗註冊，較「撤辣」前一年的17,846宗增加逾15%；九龍區錄12,319宗註冊，較「撤辣」前一年的9839宗增加約兩成半。

隨着近期股市及樓市轉旺，發展商加快去貨速度。元朗全新盤展開首輪銷售，勢成為市場焦點。市場對即將發布的《財政預算案》充滿期待，有望增添助力，故二手市場的準買家亦積極睇樓。

因此，預計下月新盤市場更趨熱鬧，而二手市場累積的購買力亦會逐步釋放。

香港置業研究部董事

（本網發表的文章若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

[王品弟]